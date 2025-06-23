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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حبيبي انت هنا في الساحل.. من هي الحسناء رفيقة محمد صلاح في أحدث ظهور له؟

صلاح وكارين فهمي
صلاح وكارين فهمي
خالد يوسف

تصدرت كارين فهمي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، خلال الأيام الأخيرة الماضية، بسبب صورة عفوية جمعتها بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اثناء تواجده بالساحل الشمالي.

أصل الحكاية.. صورة صلاح وكارين فهمي تشعل السوشيال ميديا

شاركت المذيعة كارين فهمي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي، وعلقت قائلة: «حبيبي إنت هنا في الساحل، بس المرة دي مش أي حد.. ده مو صلاح، أسطورة مصر في قلب الساحل الشمالي»، ما جعلها تتصدر مؤشرات البحث، وأثار فضول المتابعين حول حياتها ومسيرتها.

واشتعلت مواقع مواقع التواصل الاجتماعي، بالبحث عن معلومات حول كارين فهمي التي ظهرت برفقه محمد صلاح في الصورة، اثناء قضاء اجازته التي يقضيها بالغردقة، وزيارته للساحل الشمالي، بصحبة عبد الله السعيد واحمد حجازي.

من هي كارين فهمي؟

- مذيعة مصرية، متزوجة من رجل الأعمال كريم نجّار ولديها ولد وبنت.

- حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1998، ومثّلت مصر في مسابقة ملكة جمال العالم، وكان اللقب نقطة انطلاق شهرتها. 

- شاركت كارين في بطولة فيديو كليب «سهروني الليل» للفنان راغب علامة، عام 2001.

- بدأ شغفها بعالم عرض الأزياء و«المودلينج» منذ أن كانت في العاشرة من عمرها وشاركت كموديل في عدد من الإعلانات.

- عملت في مجال إنتاج الإعلانات لمدة 8 سنوات، وقدّمت حملات إعلانية مميزة، من أبرزها حملة «ميلودي تتحدى الملل».

- دخلت مجال الإعلام عبر برنامج «صباحك سكر زيادة» على قناة OTV.

- قدمت لاحقًا برنامج «ست الحسن» على قناة ON E في سبتمبر 2017، وحققت من خلاله تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا.

- شاركت في تغطية حفلات افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي.

- عادت إلى الواجهة مجددَا بعد ظهورها مع محمد صلاح بلقطة عفوية.

خير سفير للسياحة المصرية

اختار كابتن منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، الغردقة لقضاء اجازته السنوية، كنوع من رد الجميل لمصر، ليكون خير سفير للسياحة المصرية، في ظل قضاء اجازته في السنوات الماضية في هاواي او في جزر المالديف.

واصطحب محمد صلاح اصدقائه السابقين في المنتخب، عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك، واحمد حجازي المحترف في نيوم السعودي.

زيارة صلاح، وإن كانت قصيرة وخاصة، فإنها تؤكد حبه لبلده وحرصه على قضاء إجازاته داخل مصر، وتفتح الباب أمام إمكانيات جديدة لتسويق المقاصد السياحية المحلية بشكل غير مباشر.

وقضى صلاح اجازته ما بين الغردقة والساحل الشمالي، لاظهار الصورة الجميلة لمصر، من خلال التقاط صور عديدة، في ظل فضول وسائل الإعلام المحلية والعالمية، في انتظار أي ظهور رسمي أو صورة له خلال أيام الإجازة.
 

ذكريات نجوم جيل المونديال

تعود علاقة الثلاثي إلى سنوات طويلة من المنافسات المشتركة في صفوف منتخب مصر الأول، إذ شكلوا جزء أساسيًا من الجيل الذي أعاد «الفراعنة» إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا، من خلال التأهل إلى مونديال روسيا 2018، كما ساهموا سويًا في بلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا أكثر من مرة، ما رسخ علاقتهم داخل وخارج الملعب.

ورغم تفرقهم لاحقًا في وجهات احترافية مختلفة، ظل التواصل قائمًا بينهم، إذ يحرصون على اللقاء كلما سنحت الفرصة، خصوصًا خلال فترات الإجازات أو التوقف الدولي، وهو ما تكرر في عدة مناسبات سابقة سواء داخل مصر أو خارجها.

حبيبي انت هنا في الساحل كارين فهمي رفيقة محمد صلاح

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