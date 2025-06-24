عايزين نفرح الناس.. سر انفعال قائد الأهلي على زملائه قبل مباراة الحسم

بطموحات وآمال الفرصة الأخيرة يسعى الأهلي إلى إمتاع جمهوره والظهور بمستوى يليق ببطل افريقيا في محفل عالمي، وسط كبار اللعبة في العالم اجمع، حيث يركز الاهلي على عبور محطو بورتو والتأهل للدور المقبل.

محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مباراة بورتو

عقد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة بمدينة نيوجيرسي، وذلك لإسداء العديد من التعليمات الفنية قبل مواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وراجع المدير الفني للفريق خطة اللعب التي سيعتمد عليها الأهلي في مواجهة بورتو، إضافة للتكليفات الخاصة بكل لاعب وكيفية تنفيذها خلال المباراة، وطالب ريبيرو اللاعبين بالتركيز التام خلال أحداث اللقاء، كما شرح بعض نقاط القوة والضعف في الفريق البرتغالي.

تفاصيل جلسة الشناوي مع اللاعبين

عقد قائد فريق الكرة بالأهلي محمدالشناوي، جلسة داخلية مع لاعبي الفريق، في معسكر الفريق بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، قبل ساعات من المواجهة الحاسمة أمام بورتو البرتغالي.

وشدد الشناوي خلال حديثه مع زملائه، على ضرورة استعادة الهيبة وتقديم صورة أفضل للفريق في ختام دور المجموعات، مؤكدًا أن مواجهة بورتو تمثل اختبارًا حقيقيًا للروح والمسئولية، ولا مجال فيها للأخطاء أو التراخي.



ولم يتمالك القائد أعصابه خلال الجلسة، وقال بصوت غاضب: “إحنا جايين نشارك وخلاص؟! إيه اللي قدمناه في البطولة؟! ولا هدف لحد دلوقتي.. والنسخة دي هي الأسوأ لينا قدام المرمى!”.

وأضال بحدة واضحة: “اتفقنا من الأول إن النسخة دي لازم نكون مركزين.. مش هنعدي بمستوى كويس وبس، عايزين نكسب ونسجل ونفرّح الناس اللي ورا الشاشات!”.

بن شرقي اساسيا في تشكيل الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن التشكيل الأقرب للأهلي في مواجهة بورتو البرتغالي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية، موضحا أن المغربي أشرف بن شرقي بات الأقرب للمشاركة أساسيًا على حساب محمود حسن تريزيجيه.

وأضاف، أن التشكيل المتوقع يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع الرباعي محمد هاني، يحيى عطية الله، أشرف داري، أحمد بيكهام.

وفي وسط الملعب الثلاثي أليو ديانج، حمدي فتحي، ومحمد علي بن رمضان، على أن يقود الهجوم كل من أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي، وأشرف بن شرقي.