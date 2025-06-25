7 لاعبين في القائمة.. حقيقة فرض عقوبات على لاعبي الأهلي بعد وداع مونديال الأندية

بعدما احتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى، بكأس العالم للأندية، برصيد نقطتين، خلف بورتو، صاحب المرتبة الثالثة بالرصيد نفسه، تحدثت تقارير عن احتمالية توقيع عقوبات على لاعبي الأهلي، بقرار من محمود الخطيب رئيس النادي، بعد توديع البطولة من الدور الأول.

أنباء حول توقيع عقوبات على لاعبي الأهلي

تداولت العديد من الأخبار، حول فرض عقوبات على لاعبي الفريق الأحمر، بسبب عدم التأهل للدور المقبل من المونديال مع سهولة المجموعة نسبياً.

وذكر أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وفقًا لمصدر داخل القلعة الحمراء، أن هناك عقوبات مالية سيتم تطبيقها على لاعبي الأهلي وفقًا للوائح، بسبب عدم تحقيق أي فوز في كأس العالم للأندية وعدم تخطي دور المجموعات.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أكثر من 7 لاعبين طالتهم هذه العقوبات، أبرزهم المغربيان أشرف بنشرقي، وأشرف داري، إلى جانب أسماء كبرى في الفريق مثل المدافع محمد هاني، واللاعب أحمد رمضان، إضافة إلى الحارس الدولي محمد الشناوي.

حسم الجدل حول عقوبات لاعبي الأهلي

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل حول توقيع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقوبات على لاعبي الفريق، بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025 من الدور الأول.

ونفى الإعلامي أحمد شوبير، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، ما تردد بشأن العقوبات المقررة، حيث كتب: «مفيش أي خصومات على لاعبي الأهلي، ولا اللايحة فيها كدة أصلا».

عقوبات جديدة على الأهلي

رغم خروج الأهلي من البطولة من الدور الأول، مكتفيًا بنقطتين فقط، فقد قرر “فيفا” تطبيق اللوائح الانضباطية الخاصة بالبطولة، بعدما رصد حصول أربعة من لاعبي الفريق على بطاقات صفراء خلال مباراة بورتو، وهم محمد هاني، وأحمد رمضان بيكهام والمغربيان أشرف بن شرقي وأشرف داري.

وبحسب لوائح الانضباط، فرض الاتحاد الدولي غرامة مالية على النادي بقيمة 48 ألف دولار، بواقع 12 ألف دولار عن كل بطاقة صفراء تلقاها اللاعبون الأربعة في اللقاء.

ولم تتوقف مخالفات الأهلي عند هذه المباراة، إذ سبق للفريق أن تلقى أربع بطاقات صفراء أخرى في مباراتيه السابقتين أمام إنتر ميامي وبالميراس، حيث نال مروان عطية (بطاقتين) وحمدي فتحي ويحيى عطية الله.

وبذلك، يصل إجمالي الغرامات الموقعة على النادي الأهلي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية إلى 96 ألف دولار، ستُخصم من مكافآت الفريق المستحقة لدى “فيفا” نتيجة مشاركته في البطولة.