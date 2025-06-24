مفاجأة في كرتونة البيض.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو تنخفض 6 جنيهات

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، حالة من الاستقرار بعد موجة من التراجع والانخفاض التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، حيث تواصل أسعار الفراخ البيضاء الحفاظ على مستوياتها المنخفضة التي سجلتها يوم الأحد الماضي حسب تقارير بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن اليوم

اعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة إلى مجلس الوزراء وبورصة الدواجن، عن حالة من الاستقرار شهدتها تعاملات اليوم الثلاثاء.

وجاءت أسعار الدواجن كالتالي:

الفراخ البيضاء: سجلت في تعاملات اليوم في بورصة الدواجن بالمزارع نحو 69 جنيها للكيلو، بعد تراجعها بمقدار جنيهين عن أسعار أمس الأول، وهو ما انعكس على سعر البيع للمستهلك، حيث يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 80 جنيهًا، وقد تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى حسب تكاليف النقل وهوامش الربح لدى التجار.

الفراخ البلدي: شهدت حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعرها لـ 115جنيها في المزارع، في حين بلغ سعر الكيلو للمستهلك حوالي 125 جنيهًا، بالتزامن مع ثبات في حركة البيع والشراء رغم الفروقات السعرية بين الأنواع.

الفراخ الساسو: فيما انخفض سعر كيلو الفراخ الساسو بقيمة 6 جنيهات، وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 98 و 99 جنيها للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 108 و109 جنيهًا للكيلو.



أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

أستقرت أسعار الكتاكيت بشكل كبير، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 25 و 25.5 جنيهًا، في حين وصل سعر الكتكوت المشعر من 7.5 إلى 8 جنيهات.

وسجل الكتكوت الساسو أو الساسو البيور أسعارًا بين 13 و14 جنيهًا، في حين استقر سعر الكتكوت البلدي الحر ما بين مبلغ 7 و7.5 جنيهات.



سعر أجزاء الفراخ

- سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.



- سعر الأوراك من 100 إلى 110 جنيهًا.

- كيلو الأجنحة يتراوح بين 55 و 65 جنيهًا.



- كيلو كبد وقوانص بين 70 و 80 جنيه.

- سعر كيلو هياكل بين 40 و 50 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 55 و65 جنيهًا .

مفاجأة في أسعار البيض اليوم

شهد سعر كرتونة البيض انخفاضا ملحوظا، حيث انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر عند متوسط 125 جنيهًا.

وجاء سعر كرتونة البيض الأحمر 119 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 129 جنيهًا، فيما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض الى 115 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ125 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي الى نحو 130 جنيهًا، وسط تراجع في الطلب مع دخول فصل الصيف.