تصرف مفاجئ من ليفربول.. سر غريب في غياب محمد صلاح عن جنازة ديوجو جوتا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور وأنباء حضور كافة أعضاء إدارة ولاعبي ليفربول لجنازة لاعب الفريق الراحل جوتا وشقيقه، إثر حادث في إسبانيا، وسط غياب زميله في الفريق محمد صلاح كابتن منتخب مصر، وسط تساؤلات عن سر غياب الفرعون المصري.



صدمة كبيرة بعد وفاة نجم ليفربول

أثار خبر وفاة البرتغالي جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، صدمة كبيرة في عالم كرة القدم وخارجه، حيث تدفقت رسائل التعازي من قادة دول ونجوم اللعبة حول العالم.

احتراق السيارة

وبحسب الشرطة الإسبانية، كان جوتا وشقيقه في طريقهما إلى ميناء لعبور البحر نحو بريطانيا، عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورجيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران بعد منتصف الليل، حيث رجحت الشرطة أن يكون انفجار أحد الإطارات هو السبب وراء الحادث المأساوي.



نجوم ليفربول في وداع زميلهم بالفريق

تجمع لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي في بلدة جوندومار البرتغالية الصغيرة، ظهر اليوم السبت، لحضور جنازة زميلهم المهاجم ديوجو جوتا، الذي توفي مع شقيقه الأصغر في حادث سير مأساوي وقع في إسبانيا، أول أمس، الخميس.

وداع جوتا



وكان قائد الفريق فيرجيل فان دايك، وحارس المرمى كاويمين كيليهير، والمدرب ارني سلوت من بين اللاعبين الحاليين والسابقين الذين وصلوا إلى البرتغال في وقت متأخر من مساء الجمعة، لتقديم العزاء في وفاة زميلهم وشقيقه أندريه سيلفا.

نجوم ليفربول

وظهر عدد من نجوم ليفربول بقيادة فان دايك، وهم يحملون زهورا بالرقم 20، وهو رقم قميص اللاعب الراحل.



سر غياب صلاح عن جنازة جوتا

لفت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الى غياب النجم المصري محمد صلاح، عن حضور مراسم الجنازة في البرتغال.

صلاح وجوتا

كشفت تقارير صحفية، عن غياب المصرى محمد صلاح جناح ليفربول عن الجنازة، مفسرة إن صلاح يعيش صدمة شديدة بعد وفاة جوتا، ويعاني حالة حزن كبيرة منذ أن تلقى الخبر الصادم.

جوتا وصلاح

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لساني عاجز عن التعبير، حتى الأمس، لم أتخيل يومًا أن شيئًا ما سيُخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف، رفاق الدرب يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة.. سيكون من الصعب جدًا تقبّل غياب ديوجو عنا عند عودتنا، أتعاطف مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا أبنائهما فجأة، يحتاج كل من يُقرب من ديوجو وشقيقه أندريه إلى كل الدعم الممكن، لن ننساهم أبدًا".

ليفربول يفاجئ أسرة ديوجو جوتا بصرف راتبه كاملا

حرص نادي ليفربول على تقديم لفتة طيبة مع أسرة لاعبه البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، الذي لقي مصرعه في حادث سير يوم الخميس الماضي.

زواج جوتا

وحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن ليفربول قرر أن يتكفل بدفع راتب ومستحقات جوتا حتى نهاية عقده لأسرة اللاعب الراحل، تقديراً من النادي الإنجليزي للنجم البرتغالي الراحل.

اسرة جوتا

وكان عقد جوتا مع ليفربول يستمر لموسمين مقبلين، حيث ينتهي في 30 يونيو من عام 2027، ويقدر بنحو 140 ألف يورو أسبوعياً، أي 7.28 مليون يورو سنوياً.