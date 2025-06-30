البطولة الحائرة | ما مصير كأس السوبر المصري.. هل سيُلعب في الكويت أم البحرين؟

بين عشية وضحاها، استيقظ جمهور الكرة المصري، على نبأ الغاء الجانب الإماراتي لاتفاقه السابق مع رابطة الأندية بشأن إقامة بطولة السوبر المصري في أبو ظبي، ما دفع الاتحاد المصري للبحث عن بديل مناسب.

رابطة الأندية تحسم موعد السوبر المصري

تتواصل التحضيرات داخل رابطة الأندية المصرية، لتنظيم بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجديد 2025-2026، وسط تنسيق مع اتحاد الكرة لتحديد الدولة المستضيفة ومواعيد المباريات.

وقال مصدر من داخل رابطة الأندية، إن الرابطة حددت مواعيد مناسبة لإقامة بطولة كأس السوبر قبل حلول شهر ديسمبر، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذه المواعيد.

وأضاف في تصريحات صحفية: "الاتحاد المصري لم يحسم حتى الآن الموقف الرسمي، بسبب عدم الاستقرار على الدولة التي ستستضيف البطولة المقبلة".

الاتحاد الكويتي: وصلنا لمرحلة متقدمة لاستضافة السوبر المصري

كشف الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن تقدم المفاوضات مع الاتحاد المصري لتنظيم بطولة كأس السوبر المصري في دولة الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.

وستقام البطولة بمشاركة أربعة أندية مصرية هي: الأهلي (بطل الدوري)، الزمالك (بطل كأس مصر)، بيراميدز (وصيف الدوري وبطل إفريقيا)، وسيراميكا كليوباترا (بطل كأس عاصمة مصر).

وقال اليوسف في تصريحات لصحف كويتية: "وصلنا إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الاتحاد المصري لتنظيم كأس السوبر المصري، كأس السوبر المصري سيكون بمشاركة الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك في نوفمبر المقبل"، مشيرًا إلى وجود رغبة مشتركة بين الجانبين لإخراج نسخة استثنائية من البطولة في الكويت.

تحركات جديدة من الجانب الإماراتي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، وجود مستجدات بشأن مصير بطولة كأس السوبر المصري، وإمكانية استمرار إقامتها في دولة الإمارات، رغم إلغاء الاتفاق السابق بين الجانبين.

وقال شوبير خلال تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الإثنين: "الجميع علم أن مجلس أبو ظبي الوطني ألغى اتفاقه بشأن تنظيم بطولة السوبر المصري في الإمارات، رغم أن العقد كان ممتدًا لعامين إضافيين، لكنه لم يتضمن شروطًا جزائية، وهو ما يجعل احتمالية الإلغاء كبيرة جدًا".

وأضاف: "الاحتمال الثاني هو إقامة البطولة في الإمارات مجددًا، ولكن باتفاق جديد هذه المرة بين الاتحاد الإماراتي ونظيره المصري، ويجب قراءة ما بين السطور، لأن الاتفاق السابق كان مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، أما الآن، فالاتحاد الإماراتي تربطه علاقة مميزة بهاني أبو ريدة، ويُقال إنه يرغب في دعمه من خلال عقد جديد بمزايا أكبر وربما بدعم من مجلس أبو ظبي، وبشروط أكثر مرونة وعوائد مالية أكبر لاتحاد الكرة المصري".

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: "الأخوة في البحرين أبدوا رغبتهم كذلك في استضافة السوبر المصري، وقد تلقيت مكالمة من أحد الأصدقاء هناك يؤكد هذا التوجه".