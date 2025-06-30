ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

لا تزال أصداء وداع الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية، تلقي بظلالها على قرارات القلعة الحمراء، حيث كشفت مباريات الفريق للمدير الفني، المراكز التي تحتاج الى تدعيم، إضافة الى معرفة اهم عناصر الفريق للبناء عليه.

ريبيروا يرغب في الحفاظ على قوام الفريق الأساسي

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، تمسكه الشديد بالحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق، معتبرا أن استقرار التشكيلة الأساسية يمثل ركيزة أساسية للمنافسة على البطولات الكبرى، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا الذي يسعى الأهلي لاستعادته بعد خسارته في النسخة الماضية.

ويرى ريبيرو، أن أي تحركات في سوق الانتقالات يجب أن تتم وفق خطة فنية دقيقة توازن بين تدعيم الفريق ومنح الفرصة لبعض اللاعبين للرحيل أو الإعارة دون المساس بالقوام الرئيسي.

ويأتي تأخر الإعلان عن بعض الصفقات ضمن سياسة الأهلي المعتادة في الفترة الأخيرة، والتي تقوم على إنجاز التعاقدات بشكل كامل قبل الإعلان الرسمي لتجنب أي تعطيل أو مفاجآت في اللحظات الأخيرة.



ريبيرو يطالب الاهلي بتحصين النجوم

رفض الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، هدم الهيكل الأساسي للفريق، مُطالباً إدارة الأهلي بضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر خلال الموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، وأهمها استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ورفض المدرب الإسباني رحيل أي من هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشدد على ضرورة بقاء العناصر الأساسية والمؤثرة، والتي تركت بصمة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وفي مقدمتها، زيزو، وأشرف بن شرقي، ومحمد بن رمضان، ووسام أبو علي، وإمام عاشور.



الخطيب ينهي صفقة محمد شكري

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة الأهلي أتمت الاتفاقات المالية مع مسؤولي سيراميكا بشأن شراء محمد شكري، إلا أن حالة من التريث تسود داخل القلعة الحمراء لحين حسم أسماء اللاعبين الذين سينتقلون في الاتجاه المقابل، ضمن إطار الصفقة نفسها.





وأضاف المصدر، أن نادي سيراميكا يتمسك بضم عدد من لاعبي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويأتي في مقدمتهم كريم نيدفيد ورضا سليم، مع استمرار التفاوض مع اللاعبين للوصول إلى اتفاق نهائي حول البنود الشخصية لعقود الإعارة، حيث يرى مسئولو سيراميكا أن إدخال عناصر من الأهلي في الصفقة يعزز من القيمة الفنية للصفقة ويضمن دعم الفريق بعناصر تمتلك خبرات كبيرة يمكنها تقديم الإضافة المنتظرة خلال الموسم المقبل، في ظل سعي النادي للظهور بشكل أقوى في مسابقة الدوري الممتاز.