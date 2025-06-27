شرط حاسم قلب الموازين .. الأهلي يتلقى صدمة من وسام أبو علي ويرد بقوة

سادت حالة من القلق، داخل النادي الأهلي، من فكرة رحيل وسام أبوعلي، لا سيما مع عدم حسم صفقة مهاجم بديل حتى الآن، وهو ما قد يؤثر على الفريق في الموسم المقبل، في ظل العروض الكبيرة التي تنهال على اللاعب.

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كشف محمد فضل، لاعب النادي الأهلي السابق، عن آخر تطورات ملف رحيل وسام أبو علي لاعب الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

وسام أبو علي

وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية: "وسام أبو على لعيب كبير قوي، مستواه محترم، سجل 3 أهداف في مباراة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية، مجهوده كبير في الملعب، ويجيد تسديد الضربات الحرة المباشرة، لاعب متكامل".

وأضاف: “للأسف وسام أبو على بنسبة تتعدى الـ 90% سينتقل لنادي آخر، وده اللي سمعناه من جوه النادي الأهلي، بمقابل مالي كبير يصل إلى 8 أو 10 مليون دولار، سينتقل لنادي من أندية السد القطري أو الوصل الإماراتي أو العين الإماراتي”.

قرار صادم من أبو علي لإدارة الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن صدمة الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمسؤولي القلعة الحمراء بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء، بعد تلقيه عروضًا مغرية في الميركاتو الصيفي.

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وقال مدحت شلبي، في تصريحات تليفزيونية: "وسام أبوعلى، تلقى خلال الأيام الماضية عدة عروض أوروبية وخليجية مغرية، وإن وكيل أعماله فتح بالفعل باب التفاوض مع محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي بشأن إمكانية رحيله عن الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي".

وأضاف: “وسام أبوعلى يحصل على 700 ألف دولار في الموسم مع الأهلي، بينما عرض النادي على اللاعب تعديل عقده إلى مليون دولار وهو ما رفضه وكيل وسام، حيث أبلغ الإدارة الحمراء بوجود عرض يقترب قيمته من 2.5 مليون دولار، أي 125 مليون جنيه مصري”.

الفدائي بعد هاتريك بورتو

وأشار إلى أن وكيل اللاعب أكد لمسؤولي الأهلي أن العرض الخارجي يمنح النادي مقابلًا ماديًا كبيرًا، ويجب استغلاله والاستفادة من انتقاله، خاصة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة.

شرط أساسي للموافقة على الرحيل

كشفت تقارير صحفية، عن وضع إدارة الأهلي شرطا اساسيا للموافقة على مغادرة وسام أبو علي، حيث تدرس جميع العروض المقدمة بعناية، خاصة من الناحية المالية، مشيرة إلى أن النادي قد يوافق على رحيل اللاعب إذا كان العرض المقدم يليق باسم الأهلي ويُحقق فائدة فنية ومادية للنادي.

القناص الفلسطيني

واشترط النادي التعاقد مع بديل على نفس المستوى لضمان استمرار القوة الهجومية للفريق، فيما قد تُرفض العروض في حال عدم توافر عرض مناسب ماليًا أو غياب البديل المؤهل لتعويض اللاعب الفلسطيني.

الموقف الرسمي للأهلي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مسئولوا لجنة التخطيط، أعلنوا بشكل قاطع رفض فكرة النقاش في أي شئ يخص وسام أبوعلي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاهلي لا يناقش عروض ودية.

محمود الخطيب

وأضاف، أن هناك اجتماع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي وخوسيه ريبيرو المدير الفني خلال ساعات، لحسم عدد من الملفات الهامة الخاصة بالصفقات والراحلين، ومن بينها ملف بديل وسام أبو علي.