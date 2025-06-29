سان جيرمان ينتظر الفائز.. القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفلامنجو في مونديال الأندية

يبحث عشاق الكرة العالمية ، عن القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفلامنجو في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتحظى هذه المباراة باهتمام جماهيري كبير، كونها تجمع بين اثنين من أقوى الفرق في البطولة؛ بايرن ميونخ الألماني صاحب التاريخ العريق، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

مواجهة مثيرة بين أوروبا وأمريكا اللاتينية

يشهد دور الـ16 من مسابقة كأس العالم للأندية مواجهة مثيرة تجمع بين مدرستين مختلفتين في عالم الساحرة المستديرة، يصطدم فيها بايرن ميونخ بفريق فلامنجو.

ويسعى كلا الفريقين لمواصلة مسيرتهما في البطولة، حيث يأمل البايرن في العودة لمنصات التتويج العالمية، بينما يبحث فلامنجو عن مفاجأة مدوية يقصي فيها العملاق البافاري ويتقدم أكثر من الأدوار النهائية.

مباراة من طراز خاص

يأمل بايرن ميونخ، بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، عبور كمين فلامينجو لمواصلة المشوار نحو المنافسة على البطولة، وإضافة لقب عالمي ثانٍ، بعدما تُوّج العملاق البافاري بالبطولة في نظامها القديم عام 2020.

ويعتمد كومباني كثيرًا على خبرات كوكبة من نجوم بايرن، يتصدرهم توماس مولر، الذي يخوض آخر تحدٍ له مع الفريق، إضافة إلى المهاجم الإنجليزي هاري كين، والحارس العملاق مانويل نوير، الذي يُعد صمام الأمان للفريق في المواعيد الكبرى.

ويترقب مدرب بايرن ميونخ عودة النجم الشاب جمال موسيالا للمشاركة بعد التعافي من حالة الإجهاد، إذ يُعد اللاعب أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، بعد تسجيله هاتريك في الفوز التاريخي على أوكلاند سيتي، ليُصبح خامس لاعب في تاريخ البطولة يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة منذ انطلاق المسابقة عام 2000.

على الجانب الآخر، يخوض فلامينجو البرازيلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، إثر فوزه على الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي، قبل أن يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي، ليضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونخ في ثمن النهائي.

الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفلامينجو، سيصطدم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025 مع باريس سان جيرمان.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو

تُقام المباراة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، على ملعب هارد روك ستاديوم في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16.

وتبدأ المواجهة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 12:00 ليلًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفلامنجو

رغم أهمية المباراة، لم تعلن أي قناة عربية رسمية حتى الآن عن نقل المواجهة عبر شاشاتها، ولكن يمكن مشاهدة اللقاء من خلال المنصات التالية:

منصة DAZN: البث المباشر مجاني ومتاح عالميًا، وتُقدم تغطية كاملة للبطولة.

منصة شاهد VIP: تتيح مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية باللغة العربية داخل المنطقة.

معلق المباراة: أعلنت منصة DAZN أن التعليق على مواجهة اليوم سيكون بصوت المعلق خالد الغول.