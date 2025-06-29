قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاروق فلوكس: حضرت المسرح وغِبت عن جنازة والدتي والفن لم يسرقني من عشقي للهندسة
الدردير يزف بشري سارة لجماهير الزمالك بشأن شيكابالا
كيفية صلاة الغفلة وحكمها في الشرع.. اعرف وقتها وعدد ركعاتها
توقف الحركة المرورية على الأوتوستراد بعد انقلاب ونش من أعلى مقطورة
احمد موسى: لا أحد يدافع عن أخطاء ونريد تطبيق القانون على الجميع |فيديو
أحمد موسى: تطوير السكك الحديدية مستمر.. والدولة لا تتهاون في حماية أرواح المصريين
أحمد موسى: كامل الوزير عمل نهضة ونقلة لم تحدث في تاريخ مصر |فيديو
أحمد موسى: حادث الإقليمي لن يمر دون حساب والدولة لا تتهاون في حق الضحايا
الموساد: أمامنا فرصة لتوسيع اتفاقيات التطبيع قد تشمل سوريا.. تفاصيل
أحمد موسى عن كامل الوزير: الناس اللي معاه مش بيروحوا بيوتهم من كتر الشغل
أحمد موسى عن حادث الطريق الإقليمي: بعض الناس عندهم تصفية حسابات شخصية
كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فرصة لمحدودي الدخل.. متى يبدأ التقديم في الطرح التكميلي لشقق سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
خالد يوسف

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار الجهود المستمرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو الطرح الثاني من المرحلة السابعة للمواطنين الذين لم يحصلوا على فرصة سابقة.

التقديم يبدأ خلال أيام

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التقديم على شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، ضمن الطرح الثاني من مشروع “سكن لكل المصريين 7″، والمُخصص للفئة التي لم تحصل على أولوية في الطروحات السابقة.

يبدأ التقديم يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، ويستمر حتى الخميس 7 أغسطس 2025، من خلال الحجز الإلكتروني فقط.

شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، وهي كما يلي:

1ـ الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة. كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

2ـ عدد الوحدات المسموح بها: يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

3ـ عدم الاستفادة السابقة: يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.

4ـ التمويل العقاري: لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

الشروط العامة:

ـ لم يسبق الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قرض تعاوني

ـ لم يُخصص له أو لأسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القُصّر) وحدة سكنية أو أرض

ـ لا يحق التقديم على أكثر من وحدة واحدة في نفس الطرح

مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

أوضحت وزارة الاسكان، أن الوحدات السكنية ستكون متاحة وفقًا لنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة تُسهم في تسهيل التملك:

ـ محدودو الدخل: يحصلون على فائدة بنسبة 8% سنويًا، بمقدم 50 ألف جنيه

ـ متوسطو الدخل: يحصلون على فائدة بنسبة 12% سنويًا تصل إلى 20 عامًا، بمقدم 100 ألف جنيه.

ـ أشارت الوزارة إلى أن كافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل سيتم إتاحتها داخل كراسة التقديم إلكترونيا.

ـ أوضح الصندوق إلى أن الحد الأقصى لصافي كافة مصادر الدخل للمتقدم بالنسبة لمنخفضي الدخل سنويا 144 ألف جنيه وشهريا 12 ألفا بالنسبة للفرد و180 ألفا سنويا وشهريا 15 ألفا للأسرة.

ـ أما بالنسبة لمتوسطو الدخل فيبلغ الدخل السنوي 240 ألفا و20 ألفا شهريا وبالنسبة للأسرة 300 ألف سنويا و25 شهريا.

أماكن طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل

ـ حدائق العاصمة

ـ بدر

ـ ٦ أكتوبر

ـ حدائق أكتوبر

ـ العاشر من رمضان

ـ 15 مايو

ـ رشيد

ـ العلمين الجديدة

ـ بني سويف الجديدة

ـ المنيا الجديدة

ـ ناصر غرب أسيوط

ـ أسوان الجديدة

ـ في عدد من المراكز بالمحافظات الدقهلية (جمعة) / دمياط أشطا- تل وردة)

ـ البحر الأحمر (الغردقة)

ـ المنيا

ـ مطروح

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الجديدة؟

وضعت الوزارة قائمة بالمستندات المطلوبة، أبرزها:

ـ شهادة دخل معتمدة وحديثة.

ـ إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز).

ـ قسيمة الزواج المميكنة.

ـ برنت تأميني إن وجد.

ـ صور شهادات ميلاد الأطفال.

ـ صور الرقم القومي للزوج والزوجة.

ـ إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

ـ إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.

ـ الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.

ـ استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.

فرصة جديدة لمَن لم يُتح له الحجز سابقًا

يأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة في توفير سكن كريم للمواطنين من محدودي الدخل، خاصة لمن لم يحصلوا على فرصة في الطروحات السابقة. 

ويُمثل الطرح الثاني من مشروع سكن لكل المصريين 7 فرصة مميزة بشروط تمويلية ميسرة وسداد ممتد.

فرصة لمحدودي الدخل سكن لكل المصريين» وزارة الإسكان والمرافق صندوق الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

صورة أرشيفية

تنسيق الثانوية العامة 2025 في 5 محافظات للناجحين في الشهادة الإعدادية

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

ترشيحاتنا

مجلس النواب

إجراءات جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة |مشروع قانون

مجلس النواب

ضوابط جديدة لإعادة الرسوب .. تفاصيل هامة عن تعديلات قانون التعليم

قانون الإيجار القديم

قبل مناقشته غدا .. أبرز تخوفات النواب من مشروع قانون الإيجار القديم

بالصور

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

الفنان محمود حجازي

مديري طلب أمسح الحمامات.. محمود حجازي يكشف أصعب موقف له قبل الشهرة

يحيي الفخراني

بحضور يحيى الفخراني.. انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية الملك لير

انفصال عبير صبري

بعد زواج 7 سنين انفصال عبير صبري عن زوجها … ماذا قالت عنه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد