فرصة لمحدودي الدخل.. متى يبدأ التقديم في الطرح التكميلي لشقق سكن لكل المصريين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار الجهود المستمرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو الطرح الثاني من المرحلة السابعة للمواطنين الذين لم يحصلوا على فرصة سابقة.

التقديم يبدأ خلال أيام

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التقديم على شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، ضمن الطرح الثاني من مشروع “سكن لكل المصريين 7″، والمُخصص للفئة التي لم تحصل على أولوية في الطروحات السابقة.

يبدأ التقديم يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، ويستمر حتى الخميس 7 أغسطس 2025، من خلال الحجز الإلكتروني فقط.

شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، وهي كما يلي:

1ـ الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة. كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

2ـ عدد الوحدات المسموح بها: يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

3ـ عدم الاستفادة السابقة: يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.

4ـ التمويل العقاري: لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

الشروط العامة:

ـ لم يسبق الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قرض تعاوني

ـ لم يُخصص له أو لأسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القُصّر) وحدة سكنية أو أرض

ـ لا يحق التقديم على أكثر من وحدة واحدة في نفس الطرح

مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

أوضحت وزارة الاسكان، أن الوحدات السكنية ستكون متاحة وفقًا لنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة تُسهم في تسهيل التملك:

ـ محدودو الدخل: يحصلون على فائدة بنسبة 8% سنويًا، بمقدم 50 ألف جنيه

ـ متوسطو الدخل: يحصلون على فائدة بنسبة 12% سنويًا تصل إلى 20 عامًا، بمقدم 100 ألف جنيه.

ـ أشارت الوزارة إلى أن كافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل سيتم إتاحتها داخل كراسة التقديم إلكترونيا.

ـ أوضح الصندوق إلى أن الحد الأقصى لصافي كافة مصادر الدخل للمتقدم بالنسبة لمنخفضي الدخل سنويا 144 ألف جنيه وشهريا 12 ألفا بالنسبة للفرد و180 ألفا سنويا وشهريا 15 ألفا للأسرة.

ـ أما بالنسبة لمتوسطو الدخل فيبلغ الدخل السنوي 240 ألفا و20 ألفا شهريا وبالنسبة للأسرة 300 ألف سنويا و25 شهريا.

أماكن طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل

ـ حدائق العاصمة

ـ بدر

ـ ٦ أكتوبر

ـ حدائق أكتوبر

ـ العاشر من رمضان

ـ 15 مايو

ـ رشيد

ـ العلمين الجديدة

ـ بني سويف الجديدة

ـ المنيا الجديدة

ـ ناصر غرب أسيوط

ـ أسوان الجديدة

ـ في عدد من المراكز بالمحافظات الدقهلية (جمعة) / دمياط أشطا- تل وردة)

ـ البحر الأحمر (الغردقة)

ـ المنيا

ـ مطروح

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الجديدة؟

وضعت الوزارة قائمة بالمستندات المطلوبة، أبرزها:

ـ شهادة دخل معتمدة وحديثة.

ـ إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز).

ـ قسيمة الزواج المميكنة.

ـ برنت تأميني إن وجد.

ـ صور شهادات ميلاد الأطفال.

ـ صور الرقم القومي للزوج والزوجة.

ـ إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

ـ إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.

ـ الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.

ـ استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.

فرصة جديدة لمَن لم يُتح له الحجز سابقًا

يأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة في توفير سكن كريم للمواطنين من محدودي الدخل، خاصة لمن لم يحصلوا على فرصة في الطروحات السابقة.

ويُمثل الطرح الثاني من مشروع سكن لكل المصريين 7 فرصة مميزة بشروط تمويلية ميسرة وسداد ممتد.