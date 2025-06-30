يصل نهاية الأسبوع.. الزمالك يوجه الشكر لـ لرمادي ويستعد لاستقبال البلجيكي يانيك فيريرا

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق رسمي مع البلجيكي يانيك فيريرا؛ ليصبح المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب سلسلة من المفاوضات مع عدد كبير من المدربين، لكن يبدوا أن المفاوضات انتهت الى اتفاق تلك المرة.

الزمالك يوجه الشكر لـ أيمن الرمادي

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي بصدد إصدر بيانا رسميا في الساعات القليلة المقبلة، يعلن خلاله توجيه الشكر لأيمن الرمادي وجهازه الفني والإداري والطبي على الفترة الماضية، بعد التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وتولى أيمن الرمادي تدريب نادي الزمالك في مايو 2025، خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، حتى نهاية الموسم، وأنهى مهمته مع الزمالك في نهاية الموسم بعد تتويجه بكأس مصر على حساب بيراميدز.

فيريرا يصل إلى القاهرة نهاية الأسبوع

كشف المصدر، عن موعد وصول المدرب الجديد للزمالك لتسلم مهمته، حيث من المنتظر وصول فيريرا للقاهرة نهاية الأسبوع الجاري؛ للاجتماع مع چون إدوارد من أجل حسم الأمور بشكل نهائي.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن يعلن چون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، تفاصيل القرار الرسمي بخصوص المدير الفني الجديد خلال ساعات، مشيرا إلى أن السيرة الذاتية لفيريرا رجحت كفته عن باقي المدربين.

مسيرة فيريرا التدريبية

المدرب البلجيكي مواليد 24 سبتمبر 1980 أي يبلغ من العمر 44 عاما، وشغل منصب المدير الفني لأندية «ستاندرد دي ليج البلجيكي، الفتح السعودي، الرياض السعودي، اومونيا القبرصي، ميتشلين، سينت ترويدنت البلجيكي، مولنبيك البلجيكي، ومدرب مساعد لنادي الشباب السعودي».

بدأ يانيك فيريرا مسيرته التدريبية كمدرب لفريق الشباب بنادي أندرلخت، ثم انتقل لتدريب نادي جنك البلجيكي كمدرب مساعد للمدير الفني المخصرم بيدروم، ثم انتقل معه للسعودية للعمل كمدرب مساعد، وحقق الدوري والكأس موسم 2012.

وشهد موسم 2013 أولى تجاربه كمدير فني لفريق سينت ترويند البلجيكي، قادهم لتحقيق لقب الدوري البلجيكي الدرجة الأولى ثم استطاع تحقيق المركز السادس في الموسم الذي يليه بالدوري الممتاز، وقاد الفريق خلال الموسمين في 79 مباراة حقق الفوز في 48 وتعادل في 16 وخسر 15 مواجهة، ما استدعى عملاق الكرة البلجيكية ستاندر دي ليج للتعاقد معه واستطاع معهم تحقيق لقب الكأس كأصغر مدرب في تاريخ بلجيكا «35 عاما»، كما قاد الفريق للمشاركة في كأس الاتحاد الأوروبي بعد غياب عن تحقيق الألقاب.