انتقال وتفعيل بيع نهائي | 14 لاعبا يغادرون القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي.. ولغز الفلسطيني وسام أبو علي

يعود الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري، حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.



الأهلي يعيد هيكلة الفريق قبل انطلاق منافساته على البطولات

بدأ النادي الأهلي، عملية إعادة الهيكلة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، في ظل سعي الإدارة لبناء فريق أكثر تنافسية يواكب طموحات المرحلة المقبلة، محليًا وقاريًا.

وبالتنسيق بين المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو والمدير الرياضي محمد يوسف، تم الاستقرار بشكل نهائي على قائمة اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما جرى تقييم شامل لأداء العناصر الحالية.

ويهدف ريبيرو إلى الوصول لقائمة نهائية متكاملة من حيث الجودة والجاهزية قبل انطلاق فترة الإعداد، على أن يبنى عليها شكل الفريق الذي يستعد للمنافسة على كل البطولات في الموسم المرتقب.



رحيل 14 لاعبا عن الاهلي

رحل عن قائمة الأهلي حتى الآن 7 لاعبين دفعة واحدة، أبرزهم الثلاثي؛ عمرو السولية، رامي ربيعة، وعلي معلول، بعد نهاية مشوارهم مع القلعة الحمراء بانتهاء عقودهم، إلى جانب يحيى عطية الله، أكرم توفيق، وحمزة علاء، فيما غادر عمر الساعي رسميا إلى المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات.

وكشفت مصادر داخل النادي، عن قائمة الراحلين التي لم تُغلق بعد، إذ يُنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مغادرة 7 لاعبين آخرين، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، بعد أن أبلغ ريبيرو إدارة الكرة بعدم حاجته لخدماتهم في الموسم الجديد، وهم: «خالد عبدالفتاح، أحمد رضا، كريم نيدفيد، رضا سليم، كريستو، أحمد عبدالقادر، وسمير محمد».



صفقات استعارة وبيع نهائي بين الأهلي وسيراميكا

حسمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، مع مسئولي نادي سيراميكا، صفقة محمد شكري ظهير أيسر الأخير، حيث تم الاتفاق على انتقال اللاعب للقلعة الحمرء بشكل نهائي، كما تم الاتفاق على تحويل عقد استعارة أحمد رمضان بيكهام إلى البيع النهائي.

وانتقل بيكهام من سيراميكا إلى الأهلي نهاية الموسم الماضي، لمدة موسماً على سبيل الإعارة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، وشارك اللاعب مع الأحمر في البطولة بأمريكا، قبل أن يتفاوض الأهلي مع سيراميكا لتحويل عقد استعارة بيكهام إلى بيع نهائي على هامش مفاوضات الناديين لحسم صفقة محمد شكري.

وشهد الاتفاق أيضاً، انتقال أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح وكريم الدبيس من الأهلي إلى سيراميكا، حيث سيرحل إثنين من هذا الثلاثي على سبيل البيع النهائي، فيما سيرحل الثالث على سبيل الإعارة.



لغز رحيل وسام ابو علي

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تلقي وسام أبو علي، العديد من العروض خلال الأيام الماضية.



وبعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة، إلا أن الضغوط التي يمارسها اللاعب ووكيل أعماله على الاهلى دفعت المسئولين لتحديد 10 ملايين دولار كرقم نهائي لبدء التفاوض حول بيع اللاعب، وربما تشهد الايام القليلة المقبلة رحيل اللاعب الى الريان القطري، الذي قدم عرضا بـ9 ملايين دولار حتى الان لضم اللاعب.



الأهلي يوفر 3 مباريات للاستقرار على التشكيل الاساسي

يُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في إسبانيا، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب، فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة، وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.