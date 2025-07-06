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10ملايين دولار تحدد الوجهة.. وسام أبو علي والحملاوي صداع في رأس إدارة الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

10ملايين دولار تحدد الوجهة.. وسام أبو علي والحملاوي صداع في رأس إدارة الأهلي

وسام والحملاوي
وسام والحملاوي
خالد يوسف

وسام ابوعلي ومواطنه اسد الحملاوي.. الثنائي الأكثر تداولا حاليا داخل النادي الأهلي وبين جمهوره في كل مكان، بسبب رغبة الأول في الرحيل الى الريان القطري، والاخر بسبب مفاوضات الاهلي لضمه ليكون بديلا للأول، ويبقى الجانب المادي هو الفيصل في انهاء الموقف.

صداع في رأس إدارة الأهلي

تسابق إدارة الأهلي الزمن لحسم موقف قلب الهجوم الأساسي قبل انطلاق الموسم المنتظر، سواء بإقناع الفلسطيني وسام أبوعلي بالبقاء، أو ضم بديله أسد الحملاوي.

الحملاوي
ابوعلي

ويعد الحملاوي صاحب الـ 24 عاما من العناصر التي فرضت نفسها على قاتمة تدعيمات المارد الأحمر الصيفية، نظرًا لامتلاكه الجنسية الفلسطينية وتسجيله كلاعب محلي، وسجله التهديفي الجيد، ورغبته في الرحيل عن صفوف شلاش فروتوسواف البولندي.


منافس روماني في صفقة الحملاوي

وفقًا لـ «ترانسفير ماركت» فقد تقلصت حظوظ الأهلي في ضم الحملاوي، بعدما كثف فريق يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني مفاوضته لضم الفلسطيني.

اسد الحملاوي

وأكد الموقع الألماني، أن أسد الحملاوي قريب من الانتقال إلى فريقه الجديد في الدوري الروماني بنسبة 79%، ويتزامن ابتعاد أسد الحملاوي نسبيًا عن الأهلي مع تمسك مواطنه وسام أبوعلي بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

شرط الأهلي.. 10 ملايين دولار لبيع وسام أبو علي

على الجانب الآخر، رفض مسئولو النادى الأهلى الضغوط التي يمارسها الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق من خلال وكيل أعماله لإقناعهم بضرورة التراجع عن تحديد مبلغ الـ"10 مليون دولار" للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسام ابو علي

ويرفض مسئولو الأهلى مناقشة أي عرض يقل عن 10 ملايين دولار، وهو الرقم الذى حددته إدارة النادي للموافقة على رحيل وسام أبو علي.

الأهلي يخشى من تكرار سيناريو أزارو

يخشى مسئولي الأهلى في ملف بيع وسام أبو علي تكرار سيناريو وليد أزارو، المهاجم المغربي السابق، الذي تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الصينية في عام 2018 بقيمة 7 ملايين دولار، إلا أن الأهلي رفض العرض حينها بداعي حاجة الفريق الفنية إليه.

وليد ازارو

لكن قرار الرفض انعكس سلبًا، حيث تراجع مستوى أزارو تدريجيًا، قبل أن يتم بيعه إلى نادي الاتفاق السعودي عام 2020 مقابل 900 ألف يورو فقط، ما اعتُبر "خسارة استثمارية فادحة" في أحد أبرز مواهب الهجوم في جيله.

وسام ابوعلي اسد الحملاوي إدارة الأهلي النادي الأهلي الريان القطري

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