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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد التراجع الأخير | إغراء كبير في سعر الفراخ البيضاء حتى منتصف الأسبوع.. والبيض مفاجأة

اسعار الفراخ والبيض
اسعار الفراخ والبيض

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 6 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا، بل وانخفاضا في بعض المناطق، بعد آخر موجة من الانخفاضات التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الترقب من قبل المستهلكين والتجار لمستجدات الأسعار، خاصة مع استقرار سعر العلف نسبيًا، وتراجع الطلب بفعل الإجازات الصيفية.

أسعار الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع اليوم عند 74 جنيهًا للكيلو، بعد انخفاض سابق بقيمة جنيهين.

ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك داخل الأسواق والمحال التجارية إلى 79 جنيهًا، حسب المناطق السكنية المختلفة، مع توقعات ببقاء الأسعار عند هذا المستوى حتى منتصف الأسبوع.

أما الفراخ الساسو، فقد سجلت في المزارع وبورصة الدواجن نحو 99 جنيهًا للكيلو، بينما ارتفع السعر للمستهلك في الأسواق إلى 110 جنيهات، وسط طلب متوسط على هذا النوع بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالفراخ البيضاء.

وواصلت الفراخ البلدي الحفاظ على قيمتها المرتفعة، إذ بلغ سعرها في المزارع 115 جنيهًا للكيلو، ووصل في الأسواق إلى 125 جنيهًا، وتبقى الفراخ البلدي مرغوبة لدى شريحة من المستهلكين رغم فارق السعر نظرًا لجودتها.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

- سجل كيلو البانيه اليوم أسعارًا تراوحت بين 200 و210 جنيهات، متأثرًا بحركة أسعار الدواجن البيضاء في السوق، ويُعد من الأعلى سعرًا بين منتجات الدواجن نظرًا للإقبال عليه.

- سعر صدور الفراخ البيضاء 118 جنيهًا.

- يتراوح سعر الأوراك من 110 إلى 115 جنيهًا.


- يصل سعر الكبد والقوانص إلى 135 جنيهًا.
- يتراوح سعر كيلو الأجنحة بين 65 و75 جنيهًا.
- سجل سعر كيلو الدبابيس 100 جنيه
- سعر كيلو شاورما 180 جنيها
- سعر كيلو كبده صافى 145 جنيها


أسعار البط اليوم الأحد 

• وصل سعر البط البلدي نحو 125 جنيهًا.
• بلغ سعر البط المسكوفي ما يقارب 108 جنيهًا للكيلو  
• البط المولار، نحو 96.5 جنيه. 


• بلغ سعر البط البكيني، نحو 97.5 جنيهًا  
• وصل سعر الأوز البلدي، ما يقارب 101.25 جنيه

أسعار البيض اليوم

بالنسبة للبيض، فقد سجلت كرتونة البيض الأبيض 135 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر 145 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا. وتشهد أسعار البيض تفاوتًا بين منطقة وأخرى، تبعًا لحجم الطلب وعوامل النقل والتوريد.

سعر الفراخ سعر الفراخ البيضاء اغراء كبير في سعر الفراخ أسعار الدواجن سعر العلف

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