استقرار بعد الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم.. وزيادة 40 جنيهًا في عيار 21

بالتزامن مع الإجازة الرسمية لشعبة الذهب المحلية، وكذلك عطلة البورصة العالمية، استقر سعر الذهب، في الوقت الذي يواصل فيه الذهب العالمي تحقيق مكاسب طفيفة منذ بداية الأسبوع.

استقرار ملحوظ في سعر الذهب

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في مصر استقرارًا ملحوظًا، بعد صعود في أطسعار الأعيرة الذهبية خلال تعاملات الأربعاء الماضي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 40 جنيهًا، بحسب ما أعلنته شعبة الذهب.

استقرار سعر االذهب

وترتبط أسعار الذهب في مصر بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس.



أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب عند آخر ارتفاع بقيمة 320 جنيهًا، مسجلًا 37120 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

جنيه ذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 5302 جنيه للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

ذهب عيار 24

سعر بيع الذهب عيار 21 اليوم

حافظ سعر الذهب عيار 21 الآن بالصاغة المصرية على آخر زيادة بقيمة 40 جنيهًا مسجلًا 4640 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

عيار 21



سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد عند آخر ارتفاع بقيمة 35 جنيهًا مسجلًا 3977 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

ذهب



سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد

حافظ سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد على آخر مستوياته: 3093 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.



سعر الذهب العالمي اليوم

سجل سعر الذهب العالمي اليوم نحو 3335 دولارًا للأوقية، وسط استقرار ملحوظ نتيجة إغلاق الأسواق العالمية لعطلة نهاية الأسبوع.

الذهب العالمي

يُذكر أن أسعار الذهب في السوق المصرية تتأثر بعدة عوامل أبرزها حركة الأسعار العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى العرض والطلب المحلي.