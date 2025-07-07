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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فنان فرنسي يتهم مها الصغير بسرقة أعماله بعد واقعة ليزا نيلسون

مها الصغير
مها الصغير
خالد يوسف

في مسلسل أزمات مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، وعقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اتهام فنانة دنماركية، للإعلامية المصرية "مها الصغير" بالاستيلاء على لوحة فنية لها، ونسبتها إلى نفسها من دون وجه حق، خلال استضافتها في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، ظهر فنان تشكيلي فرنسي يدعى «سيتي» ليتهم الإعلامية مها الصغير بسرقة أعماله الفنية، ونسبها إليها. 

فنان فرنسي يتهم مها الصغير بسرقة 3 لوحات

نشر فنان تشكيلي فرنسي يدعى «سيتي» صور لوحاته عبر حسابه على انستجرام، اتهاما واضحا للإعلامية مها الصغير، بالاستيلاء على لوحاته ونسبها لنفسها دون ذكر أسمه أو الإشارة اليه.

وكتب سيتي: «يا لها من صدمة كانت هذا الصباح، حين اكتشفتُ العديد من رسائلكم التي تخبرني أن شخصية عامة، في أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة في مصر على قناة on.e، زعمت أنها صاحبة أعمالي الفنية Dwarka، وKigali، وBushido وهي لوحات أنجزتها في عام 2017».

وتابع: «الأسوأ من ذلك، أن الحلقة المعروضة أظهرت بوضوح مرسمي السابق، إلى جانب اللوحات التي تحمل توقيعي، وحتى الصورة الأصلية المتوفرة على صفحتي».

سيتي يصف تصرف مها الصغير بـ«الوقاحة» والعبث

أضاف سيتي: «في البرنامج الذي تقدمه منى الشاذلي على حسابها monaelshazly.official، زعمت مها الصغير أنها صاحبة هذه الأعمال، وقد تم عرضها على شاشة عملاقة أمام ملايين المشاهدين، دون أي إشارة لي أو احترام لمجهودي، ولا لمجهودات فنانين موهوبين آخرين».

واستطرد: «بعد كل هذه السنوات من العمل، والفشل، والبحث، والطاقة الإبداعية، أن يتم سرقة فني بهذا الشكل، في وضح النهار، وبهذا القدر من الوقاحة، ودون أي ندم، أمر لا يمكن قبوله، خاصة في عام 2025، في زمن يمكن فيه التحقق من كل شيء خلال بضع نقرات.. يا لها من فكرة عبثية».

واختتم: «حتى هذه اللحظة، لم أتلقَ أي رد، أو اعتذار، أو تفسير، لا من القناة، ولا من مقدمة البرنامج، ولا من الشخص المعني بالأمر، أود أن أتقدم بالشكر الصادق لكل من في مصر وفي أماكن أخرى على رسائل الدعم والحب التي لا تُعد ولا تُحصى، أنتم رائعون، شكرًا من أعماق قلبي.. سأبذل قصارى جهدي للرد على جميع رسائلكم، وسأتحدث إلى وسائل الإعلام في الوقت المناسب».

فنانة دنماركية تتهم طليقة السقا بسرقتها

كانت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون، قد اتهمت مها الصغير بسرقة لوحتها الشهيرة «صنعت لنفسي أجنحة»، التي رسمتها عام 2019، وأكدت نيلسون أن اللوحة معروفة دوليًا وتم استخدامها كغلاف لكتاب بإذن منها.

من جانبها، علّقت منى الشاذلي عبر حسابها على إنستجرام مؤكدة أن اللوحة تعود للفنانة الدنماركية، مشددة على احترام حقوق المبدعين.

مها الصغير: آسفة وزعلانة من نفسي

في أول رد فعل منها على الاتهامات الموجهة اليها، اعربت مها الصغير عن أسفها وكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «انا غلطت.. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه، والأهم غلطت فى حق نفسي».

وأضافت: «مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث.. انا آسفة و زعلانة من نفسي». 

الوقاحة والعبث فنان فرنسي مها الصغير ليزا نيلسون سرقة أعماله الفنية طليقة الفنان أحمد السقا

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