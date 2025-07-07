تأخير الساعة 60 دقيقة.. كم يوم متبقي على تطبيق التوقيت الشتوي؟

يبحث الكثيرين عن موعد بدء التوقيت الشتوى رسميًا فى مصر 2025 وانتهاء التوقيت الصيفي، حيث يستمر العمل بالتوقيت الشتوي فى مصر لمدة 6 أشهر متتالية، ليبدأ بعدها العمل بالتوقيت الصيفى من جديد، ويتم العمل بالتوقيت الشتوى حتى شهر أبريل من كل عام ميلادى.



موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى فى مصر 2025

بدأ العمل بالتوقيت الصيفى فى مصر خلال 2025، بالجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضى وتحديدًا فى 25 أبريل الماضى، حيث تم تقديم الساعة بنحو 60 دقيقة كاملة.

جدير بالذكر أن موعد العمل بالتوقيت الشتوى فى مصر لم يتغير، حيث من المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الشتوى مجددًا فى مصر فى أكتوبر 2025 وفقا للقانون.

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر من خلال تقديم الساعة بنحو 60 دقيقة كاملة، أعتبارا من الجمعة الأخيرة من أبريل، حيث بدأ تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر خلال 2025 إعتبارا من 25 أبريل الماضى، ومن المقرر أن يتم أنتهاء العمل بالتوقيت الصيفى فى مصر يوم الخميس الأخير من أكتوبر الموافق 30 أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة بنحو 60 دقيقة، مع بداية يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر.

عودة العمل بنظام التوقيت الشتوى والصيفى فى مصر

أقر مجلس الوزراء فى مارس 2023 العودة للعمل بنظام التوقيت الصيفى والشتوى، وهو القرار الذى يأتى فى المقام الأول بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.



كما يهدف هذا النظام إلى استغلال ساعات النهار الأطول بشكل أكبر خلال فصل الصيف، من خلال تقديم التوقيت الرسمى بنحو ساعة واحدة، في حين يتم تقليص عدد الساعات والعودة مجددًا للتوقيت الشتوى مع أقتراب فصل الشتاء، حيث تتناقص ساعات النهار بشكل تدريجى.



فوائد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

ويوجد عدد فوائد لتطبيق التوقيت الشتوي 2025، والتي جاءت كالتالي:

- تقليل استهلاك الكهرباء للإضاءة.

- توافق ساعات الذروة مع ساعات النوم، وهذا يقلل الضغط على الشبكة الكهربائية.

- زيادة ساعات النهار بعد العمل، وهذا يساعد في تعزيز النشاطات الخارجية والاجتماعية

- ملاءمة مع الدورة البيولوجية للإنسان؛ إذ يميل الناس بشكل طبيعي للنوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا في فصل الشتاء.

كم يوم متبقي على تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر؟

ومن المقرر أن يكون موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر، يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الـ 12 صباحًا بعد منتصف الليل، والتي توافق آخر جمعة من شهر أكتوبر 2025، أي ثلاثة أشهر و23 يوم.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، ليبدأ تطبيق التوقيت الصيفي.