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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

توقيت
توقيت
محمد غالي

يترقب المواطنون في مصر موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2025، مع اقتراب انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي، الذي استمر على مدار ستة أشهر متواصلة، منذ تطبيقه في أبريل الماضي.

توقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر رسميا يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث تم تقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي أعاد نظام التوقيت الصيفي والشتوي منذ عام 2023، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

ومن المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي في مصر يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بداية يوم الجمعة 31 أكتوبر، إيذانا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي رسميا.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر، حتى موعد تطبيق التوقيت الصيفي مجددا في آخر أسبوع من أبريل 2026، تحديدا يوم الخميس 30 أبريل.

خلفية قرار العودة لنظام التوقيت الصيفي والشتوي

أقر مجلس الوزراء في مارس 2023 العودة لتطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي مرة أخرى، بعد سنوات من التوقف، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

ويهدف النظام إلى الاستفادة القصوى من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف، من خلال تقديم التوقيت الرسمي للبلاد ساعة واحدة، بينما يتم العودة لتوقيت الشتاء عند تقليص عدد ساعات النهار في الشتاء.

فوائد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

تعود فكرة العمل بالتوقيت الشتوي بعد انتهاء الصيف إلى عدد من الفوائد العملية، أبرزها:
    •    تقليل استهلاك الكهرباء للإضاءة في الفترة المسائية.
    •    تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء بتقارب ساعات الذروة مع مواعيد النوم.
    •    ملاءمة النظام البيولوجي للإنسان الذي يميل للنوم والاستيقاظ مبكرا خلال الشتاء.


متى يبدأ التوقيت الشتوي رسميا في مصر 2025؟

وفقا للقرار الحكومي، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر لعام 2025 اعتبارا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، أي في تمام الساعة 12:00 صباحا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، وذلك من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

ويستمر العمل بهذا التوقيت حتى نهاية أبريل 2026، ليتم العودة مجددا للعمل بالتوقيت الصيفي.

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