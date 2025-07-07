أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

تشهد البلاد، اليوم الإثنين، استمرار موجة الطقس شديد الحرارة والرطوبة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة، وتكوّن شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، إلى جانب اضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة على البحر الأحمر وخليج السويس.

طقس شديدالحرارة رطب على القاهرة الكبرى

دعت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، مشيرة إلى أن الإحساس بحرارة الطقس قد يزيد بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن الحرارة الفعلية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، خصوصًا في فترات الظهيرة.



وأكدت الهيئة في بيان رسمي، ان الطقس سيكون شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية، نهارا، مع زيادة واضحة في نسب الرطوبة.

وفي الليل، ستسود أجواء مائلة للحرارة ورطبة على أغلب المناطق، مع تحسن طفيف في درجات الحرارة، موضحة أن الإحساس بدرجات الحرارة في الظل يتخطى المعدلات الفعلية بمقدار (2–4) درجات نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.



الشبورة المائية

تشهد الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء شبورة مائية كثيفة في الساعات من 4 إلى 8 صباحًا، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.



اضطراب الملاحة البحرية

تستمر حالة عدم الاستقرار على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة على مختلف أنحاء البلاد، بسرعة تصل إلى 30 كم/س، وقد تنشط بشكل محدود على مناطق من جنوب الصعيد.



تحذير من أبو اللهاليب

من المتوقع أن تشهد البلاد موجات حارة خلال الشهر الجاري وشهر أغسطس المقبل، بالتزامن مع استقبال شهر أبيب الذي يبدأ غدا 8 يوليو وينتهى في 6 أغسطس، ويطُلق عليه «أبيب أبو اللهاليب» تعبيرا عن ارتفاع درجة الحرارة خلال وزيادة الإحساس بحرارة الطقس.

ونصحت الأرصاد الجوية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصةً خلال فترات الظهيرة، كما يجب عند الخروج اصطحاب غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس، وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، تجنبًا للإجهاد الحراري.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تسجل 37 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى تسجل 33 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى تسجل 40 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى تسجل 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى تسجل 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.