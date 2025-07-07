قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب: النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين
توغل إسرائيلي في جنوب لبنان وسط عمليات تجريف وتمشيط مسلح
أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة
الحبس 6 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
أجمل ما قيل في التضرع إلى الله.. 6 دعوات لا تهدر ثوابها
الهجمات السيبرانية تدخل ساحة المعارك.. ومصر تضخ استثمارات لتأمين البنية المعلوماتية
مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر صمام أمان لنا وللمنطقة بأسرها
عمرو أديب يحيي الذكرى الخامسة لرحيل رجاء الجداوي: لا أتخيل العمل بدونها
ترامب: أتوقع اتفاق هدنة في غزة هذا الأسبوع
رابطة الأندية تلبي طلب لجنة التظلمات قبل انطلاق الدوري
تعرف على الطرق البديلة لـ الدائري الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
خالد يوسف

تشهد البلاد، اليوم الإثنين، استمرار موجة الطقس شديد الحرارة والرطوبة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة، وتكوّن شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، إلى جانب اضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة على البحر الأحمر وخليج السويس.

طقس شديدالحرارة رطب على القاهرة الكبرى

دعت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، مشيرة إلى أن الإحساس بحرارة الطقس قد يزيد بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن الحرارة الفعلية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، خصوصًا في فترات الظهيرة.


وأكدت الهيئة في بيان رسمي، ان الطقس سيكون شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية، نهارا، مع زيادة واضحة في نسب الرطوبة.
وفي الليل، ستسود أجواء مائلة للحرارة ورطبة على أغلب المناطق، مع تحسن طفيف في درجات الحرارة،  موضحة أن الإحساس بدرجات الحرارة في الظل يتخطى المعدلات الفعلية بمقدار (2–4) درجات نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.


الشبورة المائية

تشهد الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء شبورة مائية كثيفة في الساعات من 4 إلى 8 صباحًا، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.


اضطراب الملاحة البحرية

تستمر حالة عدم الاستقرار على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة على مختلف أنحاء البلاد، بسرعة تصل إلى 30 كم/س، وقد تنشط بشكل محدود على مناطق من جنوب الصعيد.


تحذير من أبو اللهاليب

من المتوقع أن تشهد البلاد موجات حارة خلال الشهر الجاري وشهر أغسطس المقبل، بالتزامن مع استقبال شهر أبيب الذي يبدأ غدا 8 يوليو وينتهى في 6 أغسطس، ويطُلق عليه «أبيب أبو اللهاليب» تعبيرا عن ارتفاع درجة الحرارة خلال وزيادة الإحساس بحرارة الطقس.

ونصحت الأرصاد الجوية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصةً خلال فترات الظهيرة، كما يجب عند الخروج اصطحاب غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس، وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، تجنبًا للإجهاد الحراري.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تسجل 37 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى تسجل 33 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى تسجل 40 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى تسجل 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى تسجل 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

رطوبة خانقة موجة حر شديدة أبو اللهاليب موجة الطقس شديد الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

الطريق الإقليمي

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي .. تعرف على الطرق البديلة

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مبادرة «قطاراتنا.. مرآة حضارتنا»

فيس بوك

أستاذ بالأزهر: لا يجوز مشاركة المنشورات الدينية أو الأخبار دون تثبّت

العمرة

من أبواب البر.. أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص محتاج

بالصور

عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء

العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد