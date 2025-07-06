انطلاق فترة الإعداد بقيادة فيريرا.. الزمالك يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري

بعد انتهاء تقديم المدرب الجديد لنادي الزمالك، بدأت مرحلة العمل، بالإعلان مساء اليوم الأحد، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي يقوده البلجيكي يانيك فيريرا، ليبدأ معه التحضير للموسم الجديد 2025-26.



انطلاق فترة إعداد الزمالك بقيادة فيريرا

وقع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، يوم الأربعاء الماضي، العقود الرسمية لبدء مهمته في قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، بفترة إعداد للموسم الجديد.

ووقع جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، العقود مع المدير الفني الجديد يانيك فيريرا لمدة موسم واحد، حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين في ستاد الكلية الحربية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، على أن يبدأ المران في الثامنة مساءً.



التشكيل الكامل للجهاز الفني والاداري

أشار الحساب الرسمي لنادي الزمالك، إلى أنه بالتنسيق بين جون إدوارد المدير الرياضي ومجلس الإدارة، تم الاستقرار على تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري كالتالي:

1- عبد الناصر محمد.. مديرًا للكرة.

2- البلجيكي يانيك فيريرا.. مديرًا فنيًا.

3- الفرنسي بيير باهرلي.. مدربًا مساعدًا.

4- حازم إمام.. مدربًا مساعدًا.

5- البلجيكي چوجوسلاف لازيتش.. مدربًا لحراس المرمى.

6- الإسباني راؤول لوبيز.. مدربًا للأحمال.

7- الفرنسي چوليان لاچوكس.. محللاً للأداء.

8- الكرواتي ماريو تومليانوفيتش.. مخططاً للأحمال.

9- محمد حسن "تيتو".. مديراً إدارياً.

10- منتصر السيد.. إداري.

11- عبد الله حسين.. إداري.

12- محمد عبد الرحيم.. إداري.

من هو يانيك فيريرا ؟

لا يعد يانيك فيريرا اسما غريبا على المنطقة العربية، بعدما سبق له التواجد في الدوري السعودي، في تجربتين، إحداهما استمرت 3 سنوات مع الفتح، بينما الأخرى لم يخض خلالها سوى 6 مباريات فقط.

وكانت آخر تجربة لفيريرا قد انتهت منذ حوالي شهرين، بعد رحيله عن فريق راسينج وايت ديرنج مولنبيك البلجيكي.