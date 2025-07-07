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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مدافع فاركو مع الأحمر 5 سنوات .. السبب الحقيقي لتأخر ضم مهاجم منتخب مصر بديلا للفلسطينيين

الاهلي
الاهلي
خالد يوسف

يُواصل النادي الأهلي، تعزيز صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية، بالعديد من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الجديد، للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية، في ظل طموحات الإدارة الفنية بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، لاستمرار الأهلي على القمة محليا وافريقيا، وتعويض بطولة افريقيا الماضية التي خرج منها الأهلي على يد صن داونز.

حقيقة ضم مصطفى محمد بديلا لوسام ابو علي

تسعى القلعة الحمراء لإبرام صفقات استراتيجية تُضيف المزيد من العناصر والخبرات الجيدة إلى قائمة الفريق، ما بين تدعيم الخط الدفاعي والبحث عن مهاجم هدّاف، بديلا للفلسطيني وسام ابو علي الذي بات قريبا من الرحيل عن القلعة الحمراء.

مصطفى محمد

ورغم الحديث المتكرر عن امكانية ضم مهاجم منتخب مصر ونادي نانت  الفرنسي مصطفى محمد، تصطدم المفاوضات بعدة عقبات قد تُفضي إلى فشل الصفقة، وعلى رأسها المغالاة المالية من جانب النادي الفرنسي، إضافة إلى تردد اللاعب نفسه في العودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي.

مدافع فاركو في الأهلي 5 سنوات

توصل النادي الأهلي إلى إتفاق مع فاركو لضم ياسين مرعي مدافع الفريق لمدة خمسة مواسم مقابل 35 مليون جنيه.

ياسين مرعي

وبدأ الجهاز الإداري للنادى الأهلي، في إنهاء إجراءات سفر ياسين مرعى الوافد الجديد لمعسكر تونس بعد إنهاء إجراءات ضمه من نادى فاركو.


استبدال معسكر اسبانيا بآخر في تونس

يضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

تدريب الاهلي

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري، حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن، ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.


3 مباريات تجريبية مع اندية القمة في تونس والجزائر

يُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

لاعبي الاهلي

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب، فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة، وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.

مدافع فاركو مهاجم منتخب مصر النادي الأهلي خوسيه ريبيرو وسام ابو علي مصطفى محمد ياسين مرعي

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