عرض خرافي| نادي سعودي يطلب حريف الأهلي رسميا.. والزمالك يزاحم لضم اللاعب

لا تزال أنباء تعثر المفاوضات بين لاعب الأهلي أحمد عبد القادر ونادي سيراميكا كليوباترا، تتصدر أحاديث جمهور الأهلي، ما بين مؤيد ومعارض لرحيل اللاعب، عقب عودته من فترة إعارة لنادي قطر القطري، وسعى الأهلي لخروج اللاعب من جديد على سبيل الإعارة لنادي سيراميكا.

أسباب تعثر مفاوضات عبد القادر مع سيراميكا

كشف مصدر داخل الأهلي، عن آخر مستجدات صفقة انتقال أحمد عبدالقادر لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، لسيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

احمد عبد القادر

وأكد المصدر، أن نادي سيراميكا كليوباترا عرض على عبدالقادر راتب سنوي يقترب من «13 مليون»، إلا أن وجود نادي خليجي ـ على حد زعم اللاعب ـ دفعه للتباطؤ، حيث أبلغه أحد الوكلاء بأن العرض بقيمة 24 مليون جنيه.

لاعب وسط الأهلي

وأضاف: «عبد القادر وضع شرطا للموافقة على عرض سيراميكا من أجل الانتقال إليه، وهو الحصول على نفس المقابل المالي الذي وصل إليه من النادي الخليجي.

نادي الحزم يدخل مفاوضات جادة مع عبد القادر

كشف الإعلامي أمير هشام، عن دخول نادي الحزم السعودي في مفاوضات رسمية لضم جناح النادي الأهلي أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مراوغات عبد القادر

وأوضح هشام عبر برنامجه “بلس 90”، أن النادي السعودي تقدّم بعرض رسمي إلى إدارة الأهلي خلال الساعات الماضية لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي، في خطوة تعكس اهتمامًا جديًا من جانب الحزم للاستفادة من خدمات عبدالقادر في الموسم المقبل بالدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف أن إدارة الأهلي أعربت عن موافقتها المبدئية على رحيل اللاعب، في ظل رغبته الصريحة في خوض تجربة احترافية جديدة، ومع ذلك، تسعى إدارة القلعة الحمراء للإبقاء على خيار الإعارة كحل بديل، وهو ما يرفضه عبد القادر الذي يصرّ على مغادرة النادي بصفقة بيع نهائي.

الحريف أحمد عبد القادر

وأضاف الإعلامي، أن الأهلي في حال قرر الاستغناء عن اللاعب، سيضع شرطًا واضحًا يتيح له استعادة خدمات عبد القادر مستقبلًا، بعد انتهاء تجربته في الملاعب السعودية، لضمان الحفاظ على حقوقه في اللاعب مستقبلًا.

الزمالك يزاحم للفوز بـ عبد القادر

فيما كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن مفاجأة مدوية بشأن رغبة أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، بالانتقال للنادي الزمالك، مؤكدًا أن مسؤولي الفارس الأبيض يرغبوا بقوة في ضم لاعب الأهلي.

وقال كريم حسن شحاتة خلال حديثه في برنامجه المذاع على شاشة «الحياة»: «أحمد عبدالقادر ناقص سنة في عقده مع النادي الأهلي، واللاعب رافض التجديد بسبب خروجه للإعارة، وعبد القادر عايز يمشي على سبيل البيع، والنادي الأهلي مش هيعرف يعيره وهو باقي في عقده سنة واحدة بس».

أحمد عبد القادر

وأضاف: «أحمد عبدالقادر بيقول إنه عنده عقد في السعودية، لكن المعلومة اللي عندي إن نادي الزمالك حاطط عبد القادر تارجت وعايز يجيبه ويتعاقد معاه، واللاعب مُرحب بالانتقال لنادي الزمالك، ومن شهر يناير القادم يقدر يمضي مجانا لأي نادي آخر».

الأهلي يتحفظ على انتقال عبد القادر محليًا

أكد المصدر، أن إدارة الأهلي لا ترحب بفكرة انتقال عبد القادر إلى أي نادٍ محلي منافس، وعلى رأسهم نادي الزمالك أو بيراميدز، وهو ما يعزز احتمالية انتقاله إلى أحد الأندية الخارجية، وعلى الأرجح الدوري السعودي.

الخطيب

يُذكر أن أحمد عبد القادر، البالغ من العمر 26 عامًا، كان أحد أبرز المواهب الهجومية في صفوف الأهلي قبل بضعة سنوات، وقد خاض تجارب إعارة ناجحة من قبل أبرزها مع سموحة، إلا أنه يطمح الآن للرحيل بصفة نهائية وخوض تجربة احترافية جديدة.