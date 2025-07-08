مفاجأة في كرتونة البيض .. استمرار الإستقرار في أسعار الدواجن اليوم

شهدت بورصة الدواجن، حالة من الاستقرار الملحوظ، مع انطلاق التداولات الصباحية، مما يدل على توازن في السوق يتيح للمستهلكين فرصة الحصول على الدواجن بأسعار مناسبة، حيث تتنوع الأسعار بين الفراخ البيضاء، البلدي، الساسو، والبانية وفقا للتحديثات الرسمية الصادرة، مما يمنح المستهلك حرية اختيار النوع المناسب له وفقا للسعر والنوعية.

أسعار الفراخ اليوم في المزرعة وللمستهلك

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في المزرعة، وهو سعر الجملة، 65 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في السوق بين 70 الى 80 جنيهًا حسب المناطق السكنية المختلفة.

ووصل سعر الفراخ الساسو اليوم، داخل بورصة الدواجن في المزرعة، وهو سعر البيع بالجملة، 102 جنيه للكيلو الواحد، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في السوق من 105 الى 115 جنيهًا حسب المناطق السكنية المختلفة.

كما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في الأسواق والمحلات للمستهلك ما بين 124 و125، حيث سجل في البورصة ما بين 110 و115 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي والبط

تراوحت أسعار الرومى اليوم بين 120 و135 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

واستقر متوسط سعر كيلو البط عند 100 و130 جنيهًا للكيلو

ـ وصل سعر البط البلدي نحو 125 جنيهًا.

ـ بلغ سعر البط المسكوفي ما يقارب 108 جنيهًا للكيلو

ـ البط المولار، نحو 96.5 جنيه.

ـ بلغ سعر البط البكيني، نحو 97.5 جنيهًا

ـ وصل سعر الأوز البلدي، ما يقارب 101.25 جنيه

سعر أجزاء الفراخ

ـ سعر البانيه في بورصة الدواجن 200 جنيه للكيلو.

ـ سعر صدور الفراخ البيضاء 135 جنيهًا.

- يتراوح سعر الأوراك من 110 إلى 115 جنيهًا.

ـ يصل سعر الكبد والقوانص إلى 135 جنيهًا.

ـ يتراوح سعر كيلو الأجنحة بين 65 و75 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الدبابيس 100 جنيه

ـ سعر كيلو شاورما 180 جنيها

- سعر كيلو كبده صافى 145 جنيها.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار البيض أيضا حالة من الاستقرار داخل الأسواق خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 115 و132 جنيها.

وسجل البيض الأحمر أسعارا بين 125 و135 جنيها، ما يعكس مستوى تنافسيا يدعم استقرار سوق الدواجن عموما، بينما تراوحت أسعار البيض البلدي بين 91 و110 جنيهات للكرتونة.