ريبيرو يتمسك بثلاثي الدكة.. بيراميدز يسعى لتحصين هدافه من كوبري الأهلي

لا تزال واقعة انتقال إمام عاشور، من فريقه السابق الزمالك، إلى النادي الأهلي، عالقة بأذهان إدارات الأندية في مصر، ومن بينهم بيراميدز الذي يتشكك في وصول أي عرض خارجي إلى أحد لاعبيه، وآخرهم المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، الذي تلقى عرضا من أحد الأندية السعودية مؤخرا.

عرض مغري من الفتح السعودي لمهاجم بيراميدز

تلقى المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عدة عروض مغرية من أندية خليجية ومصرية «الأهلي»، على رأسها عرض من نادي الفتح السعودي، وهو ما أثار قلق وتخوف داخل إدارة بيراميدز، من إمكانية انتقال اللاعب بعد ذلك إلى النادي الأهلي، مثلما حدث من قبل مع إمام عاشور، الذي رحل الى نادي ميتلاند الدنماركي وعاد للأهلي.

فيستون ماييلي

ويتبقى للاعب موسما واحدا في عقده مع الفريق السماوي، ورغم ترحيب النادي بالعروض الخارجية التي تُعظم قيمته المالية، إلا أن التخوف الأكبر يتمثل في أن يكون الانتقال إلى الدوري السعودي مجرد محطة مؤقتة، قبل أن يُحاول اللاعب الانضمام إلى النادي الأهلي، الغريم التقليدي لبيراميدز.

ويسعى نادي بيراميدز، حاليًا، لوضع بعض الشروط الصارمة في أي عقد بيع محتمل للاعبيه، لضمان عدم انتقالهم إلى أي نادٍ مصري، وخاصة الأهلي، في المستقبل القريب.

صفقات يحتاجها الأهلي بقوة

عقب ضم الأهلي لعدد من الصفقات المهمة، وأخرها زيزو وبن رمضان وتريزيجيه، يسعى الفريق الى استكمال باقي العناصر التي حددها المدير الفني الأسباني خوسيه بييرو.

محمد شكري

وهناك استقرار بنسبة 100% على ضم ظهير أيسر جديد، بعد رحيل الثنائي علي معلول ويحيى عطية الله، ويتصدر المشهد بقوة محمد شكري لاعب فريق سيراميكا ثم توفيق محمد لاعب فريق بتروجيت.

أحمد عيد

ويعمل النادي الأهلي بقوة، على ضم ظهير أيمن جديد، ويتصدر المشهد بقوة أحمد هاني الظهير الأيمن لفريق سيراميكا، بعد التحفظ على فكرة ضم أحمد عيد لاعب فريق المصري البورسعيدي، حيث تم رفض خطوة ضمه.

وسام أبو علي

أما الصفقة الثالثة التي يعمل النادي الأهلي بقوة على حسمها في الوقت الحالي، هي مركز رأس الحربة، حال بيع وسام أبو علي خلال الساعات المقبلة بمقابل مادي يصل إلى 10 ملايين دولار بخلاف بعض الامتيازات.

الخطيب وريبيرو

جاءت تلك الطلبات خلال الجلسة الخاصة بين رئيس النادي الأهلي، والإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادي، في حضور محمد يوسف المدير الرياضي؛ لمناقشة صفقات الفريق الجديدة المرتقبة خلال سوق الانتقالات والمراكز التى يرغب ريبيرو فى تدعيمها.

ريبيرو يتمسك ببقاء ثلاثي الأهلي على الدكة

أعلن خوسيه ريبيرو، عن تمسكه بثلاثي مهم في الفريق، في ظل قدرتهم على المشاركة في أكثر من مركز، وطلب من الإدارة الحمراء تواجدهم في الموسم الجديد.

الشحات وأفشة

ورفض الأسباني بشدة، فكرة رحيل الثلاثي عمر كمال عبد الواحد وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، حيث يعمل المدرب على بناء فريق قوي، سواء من حيث اللاعبين الاساسيين أو تكوين دكة بدلاء لا تقل قوة عن اللاعبين الموجودين بالملعب.