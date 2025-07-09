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نهائي مبكر.. موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نهائي مبكر.. موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية

ريال مدريد وباريس سان جيرمان
ريال مدريد وباريس سان جيرمان
خالد يوسف

يتصدر موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، اليوم في كأس العالم للأندية 2025، اهتمام جماهير الريال وبي إس جي في هذا التوقيت، حيث تمثل مباراة من النوع الثقيل التي تستهوي جمهور كرة القدم، حيث سيتأهل الفائز للنهائي لمواجهة تشيلسي الذي أطاح بفريق فلومينينسي البرازيلي، أمس، بهدفين دون رد.

كيف وصل الفريقان إلى نصف النهائي؟

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، وكان الميرينجي قد تصدر مجموعته الثامنة بـ7 نقاط، متفوقًا على الهلال السعودي، في مجموعة شهدت خروج سالزبورج وباتشوكا من دور المجموعات، ثم تخطى يوفنتوس.

ريال مدريد 
فوز باريس سان جيرمان

بينما وصل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نفس الدور عقب تخطيه بايرن ميونخ الألماني، حيث تأهل من المجموعة الثانية كونه متصدرًا برصيد 6 نقاط متساويًا مع صاحبي المركزين الثاني والثالث أتلتيكو مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي، إلا أن الفريق الباريسى تفوق عليهما بفارق الأهداف، ثم فاز برباعية على انتر ميامي في دور الـ16.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في كأس العالم للأندية 2025 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، الموافق 9 من شهر يوليو الجاري، والتي تأتي في إطار مباريات الدور نصف النهائي، لبطولة مونديال الأندية، في نظامه الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية.

الريال وباريس سان جيرمان

وتم تحديد موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، اليوم، في كأس العالم للأندية 2025، لتبدأ أحداثها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مدن وعواصم بلاد المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الملكي والأمراء

تقرر أن يتم نقل مباراة الملكي ريال مدريد، والأمراء باريس سان جيرمان، في نصف نهائي كأس العالم للأندية عبر ثلاث قنوات ما بين مفتوحة ومشفرة.

وضمت تلك القنوات «إم بي سي مصر 2 - إم بي سي أكشن - قناة ومنصة دازن»، على أن يتولى التعليق 3 معلقين عرب.

معلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في كأس العالم للأندية 

تواجد 3 أصوات عربية مميزة، تأتي ضمن قائمة التعليق على مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، وذلك كما يلي:

ـ قناة MBC MASR 2.. يتولى التعليق فارس عوض.

ـ قناة MBC ACTION .. يتولى التعليق فهد العتيبي.

ـ قناة DAZN .. حماد العنزي.

نهائي مبكر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كأس العالم للأندية مواجهة تشيلسي فلومينينسي البرازيلي ريال مدريد باريس سان جيرمان

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