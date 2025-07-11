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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الخطيب متمسك بضمه .. هل حسم مصطفى محمد موقفه برفض عرض الأهلي

مصطفى محمد
مصطفى محمد
خالد يوسف

لا يزال اسم مصطفى محمد يتردد بشأن مساعي الأهلي لضمه، خلال الميركاتو الصيفي، مع احتمالية رحيل وسام أبوعلي، في ظل وجود أكثر من عرض حالي لرحيله، حال وصول المقابل الى المبلغ الذي يطلبه الاهلي وهو 10 ملايين دولار.

هل رفض مصطفى محمد عرض الأهلي ؟ 

حسم مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، موقفه من العودة إلى الدوري المصري خلال الموسم المُقبل، برفض الفكرة من أساسها حسب مقربون من مفاوضاته مع أندية أوروبية. 

مصطفى محمد

وينتظر مصطفى محمد، عرضًا من أحد أندية الدوريات الخمسة الكبرى، بينما يمتلك عرضين آخرين من الدوري اليوناني، أحدهما من نادي باوك اليوناني، الذي يرى في مصطفى محمد أبرز المرشحين لتدعيم خط هجوم كبير مدينة ثيسالونيكي، والثاني من نادي أولمبياكوس الطامح لتدعيم صفوفه قبل المشاركة الأوروبية في الموسم المُقبل.

موقف نانت من رحيل الاناكوندا

أشارت تقارير صحفية، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺎﺩﻱ ﻧﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺑﻀﻤﻪ.

الأناكوندا

جاء موقف نانت ليفتح الباب أمام الأهلي، الذي ﺃﺑﺪﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺟﺎﺩﺍ ﺑﺎﻟﻼﻋﺐ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

هل ينضم مصطفى محمد الى قائمة المصريين في باوك؟

يفكر مصطفى محمد، في قبول أحد العرضين اليونانيين، سواء عرض باوك أو أولمبياكوس، خاصة أن الأول يضمه الى قائمة المصريين الذين لعبوا للنادي وعددهم 9 لاعبين ليصبح اللاعب المصري العاشر في تاريخ النادي اليوناني الذي لعب له مجدي طلبة ومحمد السعيد والتوأم حسام وإبراهيم حسن وعبد الستار صبري ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» وأمير  عزمي مجاهد وعمرو وردة وأحمد نادر السيد.

شيكا في باوك

أما عرض نادي أوليمبياكوس، فيضمن للاعب المشاركة الأوروبية، وهو الأقرب لموافقة اللاعب، الذي يرغب في مواصلة مشوار اللعب في أوروبا.

الخطيب متمسك بضم مهاجم المنتخب

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن ادارة النادي مستعدة لتقديم عرض تصل قيمته إلى 3 ملايين دولار، للحصول على خدمات مصطفى محمد، في حال بيع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بمقابل مالي جيد، مشيرًا إلى أن تمويل الصفقة سيتم بالتعاون مع بعض الرعاة، بجانب العوائد التسويقية المتزايدة التي حققها النادي مؤخرًا.

الخطيب وريبيرو

وشدد المصدر، على أن محمود الخطيب متمسك بشدة بإتمام الصفقة، وأن التواصل المباشر بين اللاعب ووالده، لا يزال قائما، وكذلك مع إدارة نانت الفرنسي، ولكن الأمور لم تُحسم حتى الآن بشكل نهائي.

الخطيب مصطفى محمد عرض الأهلي رفض عرض الأهلي وسام أبوعلي

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