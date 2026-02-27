قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب
انتشار سيارات مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالغردقة
إمام مسجد السيدة زينب يشرح أفضل الأوقات للصلاة على سيدنا النبي.. فيديو
استطلاع: 57% من الأمريكيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات نارية.. قرعة دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
إسلام مقلد

أُجريت اليوم الجمعة قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة، بعد اكتمال عقد الأندية المتأهلة عقب انتهاء الملحق المؤهل للمرحلة ذاتها.

قرعة الدوري الأوروبي

وشهدت القرعة عدة لقاءات بارزة، أبرزها المواجهة الإيطالية الخالصة بين بولونيا وروما، في حين جاءت بقية المواجهات على النحو التالي:

فيرينتسفاروش × براجا

باناثينايكوس × ريال بيتيس

جينك × فرايبورج

سيلتا فيجو × أولمبيك ليون

شتوتجارت × بورتو

نوتنجهام فورست × ميتيلاند

بولونيا × روما

ليل × أستون فيلا

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

وتُقام مباريات ذهاب دور الـ16 يوم 12 مارس المقبل، على أن تُلعب مواجهات الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

كما تُقام مباريات ربع النهائي يوم 9 أبريل ذهابًا و16 أبريل إيابًا، فيما تُجرى مباراتا نصف النهائي يومي 30 أبريل و7 مايو، فيما تُختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية المقررة يوم 20 مايو 2026 على ملعب بيشكتاش بمدينة إسطنبول التركية.

بطولة الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي قرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد