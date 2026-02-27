مواجهات نارية.. قرعة دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي

أُجريت اليوم الجمعة قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة، بعد اكتمال عقد الأندية المتأهلة عقب انتهاء الملحق المؤهل للمرحلة ذاتها.

قرعة الدوري الأوروبي

وشهدت القرعة عدة لقاءات بارزة، أبرزها المواجهة الإيطالية الخالصة بين بولونيا وروما، في حين جاءت بقية المواجهات على النحو التالي:

فيرينتسفاروش × براجا

باناثينايكوس × ريال بيتيس

جينك × فرايبورج

سيلتا فيجو × أولمبيك ليون

شتوتجارت × بورتو

نوتنجهام فورست × ميتيلاند

بولونيا × روما

ليل × أستون فيلا

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

وتُقام مباريات ذهاب دور الـ16 يوم 12 مارس المقبل، على أن تُلعب مواجهات الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

كما تُقام مباريات ربع النهائي يوم 9 أبريل ذهابًا و16 أبريل إيابًا، فيما تُجرى مباراتا نصف النهائي يومي 30 أبريل و7 مايو، فيما تُختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية المقررة يوم 20 مايو 2026 على ملعب بيشكتاش بمدينة إسطنبول التركية.