أبرزها الدوري الأوروبي.. مباريات اليوم الخميس 26 فبراير 2026 حول العالم

يشهد اليوم الخميس، 26 فبراير 2026، إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات العالمية، حيث تتركز الأنظار على لقاء الأهلي مع الرياض في الدوري السعودي، بالإضافة إلى مواجهة فنربخشة مع نوتنجهام فورست في الدوري الأوروبي.

الدوري الأوروبي – مباريات مثيرة على عدة قنوات

تستكمل مباريات الدوري الأوروبي مساء اليوم بعدد من المواجهات القوية:

فرينكفاروزي X لودوجوريتس بلجراد – الساعة 7:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

النجم الأحمر X ليل – الساعة 7:45 مساءً.

شتوتجارت X سيلتيك – الساعة 7:45 مساءً على beIN Sports HD 4.

فيكتوريا بلزن X باناثينايكوس – الساعة 7:45 مساءً.

بولونيا X بران – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 5.

سيلتا فيجو X باوك سالونيكا – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 4.

جينك X دينامو زغرب – الساعة 10 مساءً.

نوتنجهام فورست X فنربخشة – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1، وهي المباراة الأبرز اليوم.

دوري المؤتمر الأوروبي – مباريات متعددة

تشهد بطولة دوري المؤتمر الأوروبي أيضًا مباريات هامة مساء اليوم:

فيورنتينا X بياليوستوك – الساعة 7:45 مساءً.

ألكمار X إف سي نوح – الساعة 10 مساءً.

كريستال بالاس X زرينيسكي – الساعة 10 مساءً.

لوزان X سيجما أولوموك – الساعة 10 مساءً.

ليك بوزنان X كوبس – الساعة 10 مساءً.



الدوري السعودي – صراع القمة مستمر

تستكمل مباريات الدوري السعودي مساء اليوم بعدد من المواجهات المهمة:



الفتح X ضمك – الساعة 9 مساءً.

الرياض X الأهلي – الساعة 9 مساءً، وهي المواجهة التي تحظى بمتابعة واسعة من الجماهير.

الدوري الإماراتي – مباريات مرتقبة

تقام اليوم أيضًا مباريات ضمن الدوري الإماراتي



اتحاد كلباء X الظفرة – الساعة 7:30 مساءً.

الجزيرة X الشارقة – الساعة 7:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة الحالية من البطولة.



















