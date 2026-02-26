قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرزها الدوري الأوروبي.. مباريات اليوم الخميس 26 فبراير 2026 حول العالم

الرياض / الأهلي
الرياض / الأهلي
رباب الهواري

يشهد اليوم الخميس، 26 فبراير 2026، إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات العالمية، حيث تتركز الأنظار على لقاء الأهلي مع الرياض في الدوري السعودي، بالإضافة إلى مواجهة فنربخشة مع نوتنجهام فورست في الدوري الأوروبي.

الدوري الأوروبي – مباريات مثيرة على عدة قنوات

تستكمل مباريات الدوري الأوروبي مساء اليوم بعدد من المواجهات القوية:

  • فرينكفاروزي X لودوجوريتس بلجراد – الساعة 7:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.
  • النجم الأحمر X ليل – الساعة 7:45 مساءً.
  • شتوتجارت X سيلتيك – الساعة 7:45 مساءً على beIN Sports HD 4.
  • فيكتوريا بلزن X باناثينايكوس – الساعة 7:45 مساءً.
  • بولونيا X بران – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 5.
  • سيلتا فيجو X باوك سالونيكا – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 4.
  • جينك X دينامو زغرب – الساعة 10 مساءً.
  • نوتنجهام فورست X فنربخشة – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1، وهي المباراة الأبرز اليوم.

دوري المؤتمر الأوروبي – مباريات متعددة

تشهد بطولة دوري المؤتمر الأوروبي أيضًا مباريات هامة مساء اليوم:

  • فيورنتينا X بياليوستوك – الساعة 7:45 مساءً.
  • ألكمار X إف سي نوح – الساعة 10 مساءً.
  • كريستال بالاس X زرينيسكي – الساعة 10 مساءً.
  • لوزان X سيجما أولوموك – الساعة 10 مساءً.
  • ليك بوزنان X كوبس – الساعة 10 مساءً.
     

الدوري السعودي – صراع القمة مستمر

تستكمل مباريات الدوري السعودي مساء اليوم بعدد من المواجهات المهمة:
 

  • الفتح X ضمك – الساعة 9 مساءً.
  • الرياض X الأهلي – الساعة 9 مساءً، وهي المواجهة التي تحظى بمتابعة واسعة من الجماهير.

الدوري الإماراتي – مباريات مرتقبة

تقام اليوم أيضًا مباريات ضمن الدوري الإماراتي
 

  • اتحاد كلباء X الظفرة – الساعة 7:30 مساءً.
  • الجزيرة X الشارقة – الساعة 7:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة الحالية من البطولة.


 


 


 


 


 

الاهلي الدوري السعودي الدوري الاوروبي اخبارالرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

رانيا هاشم

رسالة روحانية للصبر والتضحية.. رانيا هاشم من مقام السيدة زينب

أحمد موسى

أحمد موسى: إشادة فهمي عمر بكتابي «أسرار» وسام فخر وشهادة أعتز بها

أحمد ماهر

أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري

بالصور

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد