موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنافسه “زد إف سي”، مساء يوم السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد زد والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وزد مساء السبت، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في توقيت مهم من عمر المسابقة، مع اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة وسعي كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

موقف الأهلي في جدول الترتيب

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، جمعها من خوض 17 مباراة.

ونجح الفريق في تحقيق الفوز خلال 10 مباريات، مقابل 6 تعادلات، فيما تلقى خسارة وحيدة فقط.





