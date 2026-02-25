محسن صالح يوجّه رسالة للجمهور بعد تراجع أداء الأهلي

علق محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي، على تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مساندة جماهيرية قوية من أجل تجاوزها.

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "الأهلي يمر الآن بمرحلة تُسمى (عنق الزجاجة)، ويحتاج إلى وقفة جمهوره معه ليشد من أزره ويقوي عزيمته، ليستعيد نغمة وجودة الأداء والفاعلية الهجومية وثبات المستوى، حتى يمر منها بسلام ويحتفظ بالدرع في الجزيرة".

وأضاف: "الأهلي أسعد جماهيره دائمًا وكان فخرًا لها، وجمهوره كان دومًا (في الحلوة والمرة معاه".

ويستعد الأهلي لمواجهة زدإف سي في التاسعة مساء السبت المقبل، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لاستعادة الصدارة.