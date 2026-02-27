سيلتا فيجو يتأهل للدور القادم من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على باوك سالونيكا

نجح فريق سيلتا فيجو الإسباني في التأهل للدور القادم من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على باوك سالونيكا اليوناني بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب و3-1 بمجموع المباراتين، على ملعب ستاد أبانكا - بالايدوس في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للدور ثمن النهائي لبطولة اليوربا ليج.

وسجل هدف سيلتا فيجيو اللاعب فيليوت سفيدبيرج في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

تشكيل الفريقين

وأعلن مدربا فريقي سيلتا فيجو الإسباني وباوك اليوناني عن تشكيل الفريقين للمباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ملعب بالايدوس، ضمن إياب الملحق المؤهل للدور ثُمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل سيلتا فيجو كالتالي:

حراسة المرمى: رادو

خط الدفاع: خافي - ستارفيات - ألونسو

خط الوسط: رويدا - فيتشينو - موريبا - كاربرا

خط الهجوم: أسباس - سفيدبيرج - ايغليسياس

وجاء تشكيل باوك سالونيكا اليوناني كالتالي:

حراسة المرمى: تسيفتيس

خط الدفاع: كيني - كينزيورا - ميخايلينس - بابا

خط الوسط: أوزدوييف - زافيريس - سانشيز - بيانكو - شاتسيديس

خط الهجوم: جياكوماكيس