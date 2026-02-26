تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين سيلتا فيجو وباوك سالونيكا اليوناني بملحق الدوري الأوروبي

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة فريقي سيلتا فيجو الإسباني وباوك سالونيكا اليوناني بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب ستاد أبانكا - بالايدوس في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للدور ثمن النهائي لبطولة اليوربا ليج.

وأعلن مدربا فريقي سيلتا فيجو الإسباني وباوك اليوناني عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب بالايدوس، ضمن إياب الملحق المؤهل للدور ثُمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل سيلتا فيجو كالتالي:

حراسة المرمى: رادو

خط الدفاع: خافي - ستارفيات - ألونسو

خط الوسط: رويدا - فيتشينو - موريبا - كاربرا

خط الهجوم: أسباس - سفيدبيرج - ايغليسياس



وجاء تشكيل باوك سالونيكا اليوناني كالتالي:

حراسة المرمى: تسيفتيس

خط الدفاع: كيني - كينزيورا - ميخايلينس - بابا

خط الوسط: أوزدوييف - زافيريس - سانشيز - بيانكو - شاتسيديس

خط الهجوم: جياكوماكيس