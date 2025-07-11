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أعلى عائد .. تعرف على المكاسب الشهرية لشهادة القمة من بنك مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أعلى عائد .. تعرف على المكاسب الشهرية لشهادة القمة من بنك مصر

عائد شهادة القمة
عائد شهادة القمة
خالد يوسف

مع استمرار تقلبات الأحوال الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة، بدأ بحث المواطنون عن وسائل آمنة لاستثمار مدخراتهم، ويتصدر سؤال «لو معايا 100 ألف جنيه.. هتكسبني كام فوائد في الشهر؟» مؤشرات البحث عبر «جوجل»، ليقدم بنك مصر الإجابة من خلال باقة متنوعة من شهادات الادخار، التي تناسب مختلف الاحتياجات، أبرزها شهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت، والتي تعد من أعلى الشهادات عائدًا في البنوك حاليًا، وتوفر أرباحًا مجزية تُصرف شهريًا.

تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

تعد شهادة القمة، واحدة من أبرز الشهادات التي يوفرها بنك مصر خلال عام 2025، وهي شهادات الادخار لأجل 3 سنوات، بعائد سنوي ثابت قدره 18.5% يتم صرفه بشكل شهريا، والحد الأدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته.

وتفاصيل أرباح 100 ألف جنيه في شهادة القمة كما يلي:

 اسم الشهادة

   شهادة القمة الثلاثية

 مدة الشهادة

  3  سنوات

 نوع العائد  

ثابت

نسبة العائد السنوي

18.5%

 دورية صرف العائد

     شهريًا

الحد الأدنى للشراء

  1000 جنيه ومضاعفاته    

عائد 100 ألف جنيه شهريًا         

    1541 جنيه

العائد السنوي الإجمالي             

    18,500 جنيه       

إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات

55,500 جنيه

هل شهادة القمة هي الأعلى عائدًا في 2025 ؟

تُعد شهادة “القمة” من أفضل الشهادات الادخارية في بنك مصر، من حيث العائد الثابت على المدى المتوسط، إذ تمنح عائدًا شهريًا مضمونًا بنسبة 18.5%، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأصحاب المدخرات متوسطة الحجم الباحثين عن دخل شهري ثابت وآمن.

مقارنة بين شهادات بنك مصر المتاحة في 2025

يوفر بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، تختلف من حيث العائد، دورية الصرف، وآلية احتساب الأرباح. وفيما يلي أبرز الشهادات:

شهادة القمة الثلاثية

ـ المدة: 3 سنوات

ـ العائد: 18.5% سنويًا

ـ دورية الصرف: شهري

ـ نوع العائد: ثابت

شهادة ابن مصر (عائد متدرج شهري)

ـ المدة: 3 سنوات

ـ السنة الأولى: 23%

ـ الثانية: 19.5%

ـ الثالثة: 16%

ـ دورية الصرف: شهري

شهادة ابن مصر (عائد متدرج ربع سنوي)

ـ المدة: 3 سنوات

ـ السنة الأولى: 24%

ـ الثانية: 20%

ـ الثالثة: 16%

ـ دورية الصرف: كل 3 أشهر

شهادة ابن مصر (عائد متدرج سنوي)

ـ المدة: 3 سنوات

ـ السنة الأولى: 27%

ـ الثانية: 22%

ـ الثالثة: 17%

ـ دورية الصرف: سنوي

شهادة يوماتي

ـ المدة: 3 سنوات

ـ العائد: متغير حسب سعر الفائدة من البنك المركزي

ـ دورية الصرف: يومي

ـ الشروط: حسب سياسات البنك

تعتمد قيمة العائد الشهري أو السنوي على نوع الشهادة ودورية صرف الأرباح، وتبقى شهادة القمة من بنك مصر خيارًا مناسبًا للراغبين في عائد ثابت ومنتظم على مدى 3 سنوات، بينما توفر شهادات ابن مصر فرصًا أعلى لكن بعائد متدرج.

أعلى عائد شهادة القمة بنك مصر تقلبات الأحوال الاقتصادية

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