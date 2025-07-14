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هل يصل الأسبوع المقبل؟.. حقيقة توقيع بلعيد لـ الأهلي 4 مواسم خلفا لـ داري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل يصل الأسبوع المقبل؟.. حقيقة توقيع بلعيد لـ الأهلي 4 مواسم خلفا لـ داري

زين الدين بلعيد
زين الدين بلعيد
خالد يوسف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، نبأ توقيع مدافع فريق سينت ترويدن البلجيكي، الجزائري زين الدين بلعيد، للنادي الأهلي عقد لمدة 4 مواسم مقبلة.

حقيقة توقيع المدافع الجزائري مع الاهلي

شهدت الساعات الماضية، انتشار عشرات الاخبار، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفيد بقيام النادي الأهلي الى التوصل لاتفاق مع مدافع فريق سينت ترويدن البلجيكي، الجزائري زين الدين بلعيد،  للانتقال الى القلعة الحمراء، لمدة 4 سنوات مقبلة. 


وزعم أصحاب المنشورات، إعلان زين الدين بلعيد، رسميا، عبر الصحافة البلجيكية، توقيعه مع الاهلي لمدة 4 مواسم مقبلة. 
وأضافت المنشورات، أن المدافع الجزائري سيصل القاهرة الاسبوع المقبل، على ان يرحل أشرف داري الى الريان القطري.

فشل الاهلي في ضم المدافع الجزائري الصيف الماضي

كان الأهلي، قريبا من ضم بلعيد الصيف الماضي، قبل أن تفشل المفاوضات بين الطرفين، وينضم اللاعب إلى الدوري البلجيكي، ولكن عاد لحسابات الأهلي مؤخرا بسبب استمرار الأخطاء الدفاعية.

ولا يزال الأهلي يعاني من مشاكل في الدفاع رغم تدعيم صفوفه بالثنائي أشرف داري، الذي يعاني من تعرضه للإصابة بشكل متكرر، ومصطفى العش القادم من نادي زد.

ويفكر الأهلي في ضم بلعيد، حال استقر على رحيل أحد اللاعبين الأجانب الذين ينتظر رحيلهم عن صفوفه، مثل رضا سليم ومحمد الضاوي كريستو، وأشرف داري.


بلعيد مش مبسوط في بلجيكا

كشفت تقارير صحفية، عن عدم توفيق بلعيد في تجربته الحالية في الدوري البلجيكي مع فريق سانت تريدين، ووصفتها بأنها ليست الأفضل له، لذلك من الممكن أن ينضم إلى الأهلي في الفترة المقبلة.

وشارك بلعيد رفقة الفريق البلجيكي خلال الموسم المنقضي، في 15 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف خلالهم.

مميزات مدافع محاربي الصحراء زين الدين بلعيد

يلعب المدافع الجزائري، صاحب 25 عامًا، حاليًا ضمن صفوف نادي سان ترويدن البلجيكي، وسبق له أن تألق مع اتحاد العاصمة الجزائري، قبل أن ينتقل إلى القارة العجوز ويبدأ رحلة الاحتراف الخارجي.

ويتميز محارب الصحراء بقوته البدنية، وقراءته الجيدة للعب، إضافة إلى إجادته للكرات الهوائية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لنادي الزمالك الساعي بدوره لإعادة بناء خط دفاعه.

زين الدين بلعيد الاهلي أشرف داري

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