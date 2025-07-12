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82 مليون جنيه.. هل دفع الأهلي زيزو للمطالبة بمستحقاته ردا على تفاوض الزمالك مع عبد القادر؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

82 مليون جنيه.. هل دفع الأهلي زيزو للمطالبة بمستحقاته ردا على تفاوض الزمالك مع عبد القادر؟

زيزو وعبد القادر
زيزو وعبد القادر
خالد يوسف

يبدو ان الأمور تسير بين القطبين الأهلي والزمالك، من سئ الى أسوأ.. هكذا يتحدث رواد السوشيال ميديا، مؤكدين أن الأهلي دفع لاعبه أحمد سيد زيزو الى مطالبة الزمالك بمبلغ 82 مليون جنيه، بعد ان نما الى علم مسئولي القلعة الحمراء، تفاوض الزمالك مع لاعب الاحمر أحمد عبد القادر للأنتقال الى القلعة البيضاء، رغم سريان تعاقده مع الاهلي لمدة عام كامل.

ردا على مفاوضاته مع عبد القادر.. زيزو يطالب الزمالك بسداد 82 مليون جنيه

تقدم أحمد سيد «زيزو» لاعب الأهلي المنتقل حديثا من الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبا بالحصول على مستحقاته المتأخرة من ناديه السابق، والتي تبلغ قيمتها 82.5 مليون جنيه، إضافة إلى مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر. 

وحدد الاتحاد يوم 14 يوليو الجاري موعدا لجلسة الاستماع في هذه القضية.

مطالب بإلزام الزمالك بالسداد

طالب أشرف عبد العزيز، محامي زيزو، في خطاب رسمي إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، بضرورة إلزام الزمالك بسداد مستحقات متأخرة بمبلغ 82.5 مليون جنيه، إضافة إلى مكافآت الفوز ببطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة.

وذكر محامي زيزو في الشكوى أن تعاقد اللاعب انتهى بموسم 2024-2025، وأن قيمة الموسم الثالث والأخير للاعب في الزمالك بمبلغ 30.8 مليون جنيه، تسدد على 10 أقساط شهرية، قيمة كل قسط 3 ملايين جنيه.

وأوضح أن الزمالك سدد منها مبلغ 1.8 مليون جنيه للاعب، ولم يتم سداد باقي الأقساط المستحقة في مواعيد استحقاقها طبقاً لشروط وبنود العقد، حيث إن ذمة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مشغولة بمبلغ 23.9 مليون جنيه بخلاف ما يستحق من أقساط.

وشدد محامي زيزو، على ضرورة إلزام نادي الزمالك بسداد مستحقات اللاعب المالية المستحقة له التي وصلت قدرها إلى 82.5 مليون جنيه، بالإضافة إل مكافأة الفوز بكأس مصر موسم 2024-2025.

تفاصيل مستحقات زيزو المتأخرة لدى الزمالك 

يمكن إجمال تفاصيل مستحقات زيزو المتأخرة لدى الزمالك بدون مكافأة كأس مصر، التي جاءت على النحو التالي:

- 3 ملايين و333 ألف جنيه، قيمة مشاركته في 15 مباراة فعلية خلال موسم 2024-2025.
- 15 مليون جنيه، مستحق عن موسم 2022-2023.
- 20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2023-2024.
- 20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2024-2025.
- 23 مليونًا و969 ألفًا و230 جنيهًا، قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عن موسم 2024-2025.
- 200 ألف جنيه، قيمة بدل السكن.

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