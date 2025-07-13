قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يا رب خد لي حقي.. الإفتاء تكشف حكم الدعاء على المدير الظالم بعد وفاته
نتنياهو يكشف عن موقفه من مقترح ويتكوف والوسطاء لإنجاز صفقة تبادل الأسرى
نتنياهو: الإعلام الإسرائيلي يروج لدعاية حماس ويتهمني بإفشال صفقة التبادل
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات
حالة الطقس غدا .. بيان من الأرصاد يحذر من الحر والشبورة
رسميا.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ومواعيد التقديم
هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. الإفتاء توضح
ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا
شهداء ومفقودون تحت الأنقاض.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على غرب غزة
دار الإفتاء توضح كيفية الإجابة على سؤال: أين الله؟
المنشآت الفندقية : توقيع شراكتين لتدريب العاملين بالقطاع
إحنا الملوك| العرين الأبيض يرحب بحارسه الجديد.. المهدي سليمان يوقع للزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مواجهة انجليزية فرنسية.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان وتشيلسي
باريس سان جيرمان وتشيلسي
خالد يوسف

يتأهب ملعب ميتلايف ستاديوم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، لاحتضان المواجهة الأهم بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، في نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث لا صوت يعلو في عالم الساحرة المستديرة فوق مباراة باريس ضد تشيلسي.

تشيلسي يسعى لتحقيق مفاجأة

يتطلع فريق تشيلسي الانجليزي، لتحقيق مفاجأة كبرى على حساب بطل أوروبا، الذي يحظى بالترشيح الأكبر لرفع كأس العالم للأندية في نسختها الأولى (الموسعة).

وتأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبات بنفيكا وبالميراس وفلومينينسي، بينما مر باريس سان جيرمان بطريق صعب تجاوز خلاله إنتر ميامي وبايرن ميونخ وريال مدريد في الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

حددت اللجنة المنظمة، موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأحد، على ملعب "ميتلايف ستاديوم".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان

تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، حيث تذيع جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم مجانًا، وستذيع مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان بتعليق عربي.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت شبكة قنوات MBC على حقوق بث مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان وتبث اللقاء عبر قنوات MBC مصر2 و MBC أكشن بتعليق عربي.


معلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان

أسندت شبكة DAZN إلى المعلق حماد العنزي مهمة التعليق على مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.

كما يمكنكم الاستمتاع بالمباراة بأكثر من تعليق عربي على قنوات MBC، حيث تذيع MBC Action بصوت فهد العتيبي وMBC مصر 2 بصوت فارس عوض.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى.. روبرت سانشيز
خط الدفاع.. مارك كوكوريلا- توسين أدارابيويو- تريفوه تشالوباه- ريس جيمس
خط الوسط.. مويسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز- كول بالمر


خط الهجوم.. بيدرو نيتو- نوني مادويكي- نيكولاس جاكسون.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى.. جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع.. تونو مينديش- كانج إن لي- ماركينيوس- أشرف حكيمي


خط الوسط.. فابيان رويز- فيتينيا- جواو نيفيش
خط الهجوم.. ديزيري دوي- عثمان ديمبلي- برادلي باركولا.

مواجهة انجليزية فرنسية مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان كأس العالم للأندية ملعب ميتلايف ستاديوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

شيرى تيجو 7 وكاي ي اكس 3 برو 2026

أيهما تفضل.. شيرى تيجو 7 أم كاي ي اكس 3 برو 2026

سيارات هاتشباك مستعملة في الإمارات

سيارات هاتشباك مستعملة في السوق الإماراتي.. أسعار وموديلات

نيسان جوك موديل 2013

اركب نيسان جوك مستعملة بـ 600 ألف جنيه

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

المتهم

فتح باب السيارة .. القبض على صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى| شاهد

المتهم

القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة عرَّض حياة المواطنين للخطر

اكتشاف تحت جليد الانتركتيكا

تحت جليد الأنتركتيكا.. اكتشاف عالم مفقود من 34 مليون سنة ما هو؟

حفل زفاف القرن

ليلة من ألف ليلة وليلة.. بـ 957 مليون يورو فرح أسطوري بميزانية دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

المزيد