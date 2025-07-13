مواجهة انجليزية فرنسية.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان

يتأهب ملعب ميتلايف ستاديوم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، لاحتضان المواجهة الأهم بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، في نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث لا صوت يعلو في عالم الساحرة المستديرة فوق مباراة باريس ضد تشيلسي.

تشيلسي يسعى لتحقيق مفاجأة

يتطلع فريق تشيلسي الانجليزي، لتحقيق مفاجأة كبرى على حساب بطل أوروبا، الذي يحظى بالترشيح الأكبر لرفع كأس العالم للأندية في نسختها الأولى (الموسعة).

وتأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبات بنفيكا وبالميراس وفلومينينسي، بينما مر باريس سان جيرمان بطريق صعب تجاوز خلاله إنتر ميامي وبايرن ميونخ وريال مدريد في الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

حددت اللجنة المنظمة، موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأحد، على ملعب "ميتلايف ستاديوم".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان

تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، حيث تذيع جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم مجانًا، وستذيع مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان بتعليق عربي.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت شبكة قنوات MBC على حقوق بث مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان وتبث اللقاء عبر قنوات MBC مصر2 و MBC أكشن بتعليق عربي.



معلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان

أسندت شبكة DAZN إلى المعلق حماد العنزي مهمة التعليق على مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.

كما يمكنكم الاستمتاع بالمباراة بأكثر من تعليق عربي على قنوات MBC، حيث تذيع MBC Action بصوت فهد العتيبي وMBC مصر 2 بصوت فارس عوض.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى.. روبرت سانشيز

خط الدفاع.. مارك كوكوريلا- توسين أدارابيويو- تريفوه تشالوباه- ريس جيمس

خط الوسط.. مويسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز- كول بالمر



خط الهجوم.. بيدرو نيتو- نوني مادويكي- نيكولاس جاكسون.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى.. جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع.. تونو مينديش- كانج إن لي- ماركينيوس- أشرف حكيمي



خط الوسط.. فابيان رويز- فيتينيا- جواو نيفيش

خط الهجوم.. ديزيري دوي- عثمان ديمبلي- برادلي باركولا.