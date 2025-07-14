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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس اليوم.. تحذير من ارتفاع الرطوبة ورياح مثيرة للرمال

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
خالد يوسف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين 14 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة، رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

تحذير من ارتفاع درجات الحرارة الاربعاء المقبل

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأربعاء المقبل الذي سيشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة تتراواح ما بين 2: 3 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع الرطوبة.

ومن المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 4:2 درجة.
ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة وارتداء واقيات رأس مثل القبعات أو استخدام الشمسية، والحرص على البقاء في أماكن الظل قدر الإمكان.


طقس اليوم الاثنين

تحدثت الأرصاد، عن أخبار الطقس اليوم الإثنين، حيث سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، بشكل كبير ومحسوس، وفي نفس الوقت تكون هناك شبورة صباحية حذرت منها الأرصاد.

ومن المتوقع أن يسيطر طقس حار على أنحاء مصر، وأبرزها الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وترتفع درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية ورياح

حذرت الأرصاد من أن الشبورة المائية تسيطر على السماء من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا، وحذرت الأرصاد المسافرين على الطرق الزراعية والسريعة والمطلة على المياه.

ومن المتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين .

توقعات درجات الحرارة اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، كالتالي:

- القاهرة.. العظمى 35 والصغرى 24 درجة.
- الإسكندرية.. العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

- مطروح.. العظمى 30 والصغرى 22 درجة.
- سوهاج.. العظمى 40 والصغرى 25 درجة.
- قنا.. العظمى 42 والصغرى 29 درجة.

- في أسوان.. العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة

ارتفاع الرطوبة أجواء شديد الحرارة رياح مثيرة للرمال

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