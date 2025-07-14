5 جنيهات في الساسو| استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. والبيض الأحمر مفاجأة

شهدت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الاثنين 14 يوليو 2025، استقرارا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، فيما قفز سعر كيلو الفراخ الساسو بقيمة 5 جنيهات، واستقرت أسعار البيض الأبيض اليوم، وارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر.



أسعار الفراخ اليوم الاثنين

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 63 الى 64 جنيها للكيلو في المزرعة، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 73 الى 74 جنيها للكيلو للمستهلك المحلات.

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 105 و 106 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 115 و116 جنيهًا للكيلو.

وسجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 114: 115 جنيها لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ124: 125 جنيهًا.



أسعار أجزاء الدجاج

تنوعت أسعار قطع الدجاج في الأسواق اليوم كالتالي

- سعر كيلو البانيه يتراوح بين 220 و 230 جنيها.

- سعر دبوس الدجاج الطازج للكيلو 135 جنيهًا

- بلغ سعر كيلو الأوراك الطازجة 100 جنيها

- جاء سعر صدور الدجاج الطازجة متراوحًا بين 140 و230 جنيهًا للكيلو

- كيلو كبد وقوانص بين 70 و 80 جنيها.

- سعر كيلو هياكل بين 40 و 50 جنيها.



أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و25.5 جنيه، وسجل الكتكوت المشعر ما بين 7.5 و8 جنيهات.

بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو من 13 إلى 14 جنيهًا، وجاء الكتكوت البلدي الحر بسعر يتراوح بين 7 و7.5 جنيه.

توقعات بارتفاع أسعار الدواجن

يرى عدد من التجار أن استمرار ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل موسمية وزيادة الطلب، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وخدمات النقل، فضلًا عن نقص المعروض في بعض المحافظات.

وبرر التجار ذلك نتيجة موجات الحر الشديد خلال فصل الصيف، التي تؤثر أيضًا على معدلات إنتاج المزارع، مما يقلل من الكميات المطروحة ويزيد الضغط على الأسعار



أسعار البيض اليوم

وفقا لما أعلنته شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، جاءت الاسعار كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأحمر 129 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 139 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض 126 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ136 جنيهًا.

- كرتونة البيض البلدي: من 140 إلى 150 جنيهًا للمستهلك.