قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث ليلا| ترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي.. والداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق
5 جنيهات في الساسو| استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. والبيض الأحمر مفاجأة
سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية الإثنين 14 يوليو
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات أو المعلومات على موقع أو حساب خاص
هل يجوز صلاة الضحى بعد شروق الشمس مباشرة؟.. اعرف وقتها الصحيح
كيفية الوضوء دون خلع الحجاب.. الإفتاء توضح طريقة المسح على الرأس
النقل تعلن التعاون مع المرور لتفعيل مخالفة السير بحارة الأتوبيس الترددي
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.. وعيار 21 يسجل 4660 جنيها
هل يجوز للمرضع أن تجمع بين الصلوات؟.. الإفتاء تجيب
هل يصل الأسبوع المقبل؟.. حقيقة توقيع بلعيد لـ الأهلي 4 مواسم خلفا لـ داري
بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
تحولات كبرى في التعليم المصري.. قانون جديد يعيد رسم الخريطة الدراسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

5 جنيهات في الساسو| استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. والبيض الأحمر مفاجأة

فراخ وبيض
فراخ وبيض
خالد يوسف

شهدت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الاثنين 14 يوليو 2025، استقرارا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، فيما قفز سعر كيلو الفراخ الساسو بقيمة 5 جنيهات، واستقرت أسعار البيض الأبيض اليوم، وارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر.
 

أسعار الفراخ اليوم الاثنين

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 63 الى 64 جنيها للكيلو في المزرعة، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 73 الى 74 جنيها للكيلو للمستهلك المحلات.

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 105 و 106 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 115 و116 جنيهًا للكيلو.

وسجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 114: 115 جنيها لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ124: 125 جنيهًا.
 

أسعار أجزاء الدجاج

تنوعت أسعار قطع الدجاج في الأسواق اليوم كالتالي

- سعر كيلو البانيه يتراوح بين 220 و 230 جنيها.

- سعر دبوس الدجاج الطازج للكيلو 135 جنيهًا

- بلغ سعر كيلو الأوراك الطازجة 100 جنيها

- جاء سعر صدور الدجاج الطازجة متراوحًا بين 140 و230 جنيهًا للكيلو

- كيلو كبد وقوانص بين 70 و 80 جنيها.

- سعر كيلو هياكل بين 40 و 50 جنيها.


أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و25.5 جنيه، وسجل الكتكوت المشعر ما بين 7.5 و8 جنيهات.

بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو من 13 إلى 14 جنيهًا، وجاء الكتكوت البلدي الحر بسعر يتراوح بين 7 و7.5 جنيه.

توقعات بارتفاع أسعار الدواجن 

يرى عدد من التجار أن استمرار ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل موسمية وزيادة الطلب، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وخدمات النقل، فضلًا عن نقص المعروض في بعض المحافظات.

وبرر التجار ذلك نتيجة موجات الحر الشديد خلال فصل الصيف، التي تؤثر أيضًا على معدلات إنتاج المزارع، مما يقلل من الكميات المطروحة ويزيد الضغط على الأسعار
 

أسعار البيض اليوم

وفقا لما أعلنته شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، جاءت الاسعار كالتالي: 

- سعر كرتونة البيض الأحمر 129 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 139 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض الأبيض 126 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ136 جنيهًا.

- كرتونة البيض البلدي: من 140 إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

ارتفاع 5 جنيهات اسعار الفراخ البيضاء البيض الأحمر بورصة الدواجن الفراخ الساسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي .. جهز ساعتك

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

ترشيحاتنا

محكمة

الإعدام شنقا للمتهم شخص بسبب خلافات بينهما بالخصوص

جثة - أرشيفية

جــ.ـثة في حالة تعفن.. دفن جثـ.ـمان مسن أنهى حياته في الزيتون

ارشيفية

مصرع طالب غرقا بأحد حمامات السباحة بمركز بالدقهلية

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد