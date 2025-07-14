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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ثنائي بيراميدز في الزمالك.. الأبيض يسعى لتحقيق أكبر مكاسب من رحيل حارسه بعد التعاقد مع المهدي سليمان

الزمالك
الزمالك
خالد يوسف

يسعى نادي الزمالك، في الوقت الحالي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد، ومجاراة قوة الأندية المنافسة.


الانجولي بانزا في الزمالك 4 مواسم

أعلن نادي الزمالك، رسمياً، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك، في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

ثنائي بيراميدز في الزمالك

شهدت الأيام الماضية، تطورات جديدة بشأن رغبة نادي الزمالك في الحصول على ثنائي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

ونجحت إدارة نادي الزمالك، في إنهاء الاتفاق مع محمود صابر ومحمود زلاكة على كافة الأمور المالية للثنائي.


الأبيض يسعى لتحقيق أكبر مكسب من رحيل الحارس محمد صبحي

تعقد إدارة الزمالك جلسة خلال ساعات مع إدارة نادي بيراميدز، لحسم صفقة الثنائي بشكل نهائي، خاصة بعد تمسك بيراميدز بالتعاقد مع محمد صبحي حارس مرمي الفريق الأبيض.

وأوضح مصدر بنادي الزمالك، أن الجلسة ستشهد محاولة من الزمالك الحصول على لاعب أو اثنين بالإضافة لـ زلاكة ومحمود صابر ضمن الصفقة، موضحًا أن إدارة الزمالك ترغب بالاستفادة من الصفقة بأكبر شكل ممكن.

وكان الزمالك أعلن التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمي الاتحاد السكندري السابق.

اعارة نجم الوسط الى طلائع الجيش

كشف المصدر، عن وجهة محمد عاطف وسط الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الجارية 2025، بعد قرار إعارته لمدة عام واحد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع محمد عاطف خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكن اللاعب تم استبعاده من حسابات الجهاز الفني السابق، بسبب عدم قناعات جوزيه جوميز بإمكانيات اللاعب.

وقرر الأبيض إعارة محمد عاطف الى فريق طلائع الجيش لمدة عام واحد فقط، عقب تمديد عقد اللاعب قبل الرحيل، لمدة موسمين.

ثنائي بيراميدز في الزمالك المهدي سليمان نادي الزمالك صفقات قوية

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