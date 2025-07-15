يبدأ من 25 ألف جنيه.. مقدم شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7“، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

ويتضمن الطرح أكثر من 113 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، بمقدمات تبدأ من 25 ألف جنيه فقط لمحدودي الدخل.

بدء الحجز الإلكتروني نهاية يوليو

أوضحت وزارة الاسكان، أن الحجز الإلكتروني سيبدأ يوم 28 يوليو 2025، فيما تم إتاحة كراسة الشروط للتحميل الإلكتروني بدءًا من يوم 15 يوليو، عبر المنصة الرقمية الخاصة بالصندوق، في خطوة تهدف إلى تقليل الزحام أمام مكاتب البريد.

مقدم شقق سكن لكل المصريين 7

قال وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، إن الطرح الجديد يشمل وحدات جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز يبلغ 25 ألف جنيه لمحدودي الدخل، ووحدات أخرى تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، بمقدم 50 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.

ويتم التقديم وفقًا لشروط واضحة وميسّرة، بنظام التمويل العقاري، وبدعم من الدولة لتوفير سكن مناسب للفئات الأكثر احتياجًا.



تفاصيل الوحدات المطروحة

- 99,792 وحدة تُطرح لأول مرة

- 13,320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة

- مساحات: 75 إلى 90 مترًا

- الطرح يشمل وحدات جاهزة للتسليم وأخرى تحت الإنشاء خلال 3 سنوات

وحدات العمارة الخضراء لأول مرة

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تخصيص وحدات ضمن مبادرة العمارة الخضراء، وهي وحدات سكنية صديقة للبيئة تُطرح لأول مرة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، تساهم في خفض استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة.

مواقع الوحدات السكنية

وحدات تحت الإنشاء (36 شهرًا):

- أسوان الجديدة

- بني سويف الجديدة

- حدائق العاصمة

- برج العرب الجديدة

- العاشر من رمضان

- 15 مايو

- سوهاج الجديدة

- قنا الجديدة

- شطا (دمياط)

- الغردقة (البحر الأحمر)

وحدات جاهزة للتسليم:

- أخميم الجديدة

- أسوان

- بني سويف

- أسيوط

- الأقصر

- الجيزة

- الفيوم

- المنوفية

- المنيا

- قنا



من يحق له التقديم؟

- العملاء السابق تقدمهم في “سكن لكل المصريين 5” ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط

- العملاء الجدد ممن لم يسبق لهم الاستفادة

- الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة خلال الأسبوع الأول من الحجز

- استثناء عملاء الإعلان الخامس من المصاريف الإدارية

المصاريف والتقديم الإلكتروني

- مصاريف التسجيل: 350 جنيهًا

- مصاريف إدارية: 350 جنيهًا (يُستثنى منها عملاء إعلان “سكن 5”)

- طريقة السداد: إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.. يُشترط رفع كافة المستندات المطلوبة بحسب الحالة، إلى جانب إيصال سداد مقدم الحجز

- التمويل العقاري: فائدة ميسرة وأقساط تصل إلى 20 سنة.. حيث أكدت مي عبد الحميد أن التعاقد سيكون بنظام التمويل العقاري، مع تطبيق فائدة 8% لمحدودي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.