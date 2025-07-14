رفض سياسة التدوير في حراسة المرمى.. ظهور المخيف ومرعي وشكري في تدريب الاهلي الأول بقيادة ريبيرو

يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، فترة الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بأمريكا، وحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 18 يوماً منذ وصول البعثة الحمراء إلى القاهرة قادمة من نيويورك.



شريف ومرعي وشكري في تدريب الاهلي

يبدأ الأهلي تدريباته تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، على ملعب مختار التتش بحضور كل اللاعبين القدامى والجدد والمحترفين، على أن يخضع اللاعبون لقياسات بدنية وأوزان ومعرفة الحالة البدنية لكل لاعب، قبل تحديد البرنامج البدني الذي سيؤديه كل لاعب والأحمال البدنية التي سيتم وضعها لهم.

ويظهر الثلاثى محمد شريف وياسين مرعى ومحمد شكري، الوافدون الجدد للنادى الأهلى، فى انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد.

ويعد الثلاثي الذين تعاقد معهم الأهلى بعد كأس العالم للأندية، فيما شاركت الصفقات الجديدة الأخرى للمارد الأحمر فى المونديال.



كتيبة الأهلي جاهزة للموسم الجديد

تعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان، واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته.

ورحل عن صفوف الأهلى 7 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً.

ريبيرو يرفض سياسة التدوير بين الشناوي وشوبير

حسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو الجدل الذي إشتد خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية تطبيق سياسة الدور بين حارسي مرمى الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق الموسم المقبل، وأكد الجهاز الفني أن هذا الأمر مرفوض تماماً.



وقال مصدر في الأهلي، إن الجهاز الفني لم يدرس هذا الإقتراح إطلاقاً، مُشيراً إلى أن سياسة الحارس الأفضل سيُشارك هي التي سيتبعها الجهاز الفني في الموسم الجديد، خاصة أن الإسباني خوسيه ريبيرو مازال في مرحلة استكشاف لاعبيه في جميع المراكز لأنه تولى تدريب الفريق منذ أسابيع قليلة، ولم يتعرف على قدرات وأمكانيات جميع اللاعبين حتى الأن.



وأضاف المصدر، أن ريبيرو لم يشاهد مستوى مصطفى شوبير في المباريات الرسمية حتى الأن، لأن المدرب الأسباني قاد الأهلي في 3 مباريات رسمية فقط ببطولة كأس العالم للأندية في أمريكا، ولم يشارك شوبير سوى في شوط واحد بمباراة باتشوكا الودية.



وأكد ريبيرو أن الشناوي هو الحارس الأساسي للفريق بفضل خبراته وإمكانياته العالية بصرف النظر عن إرتكابه عدة أخطاء في كأس العالم للأندية لأن هذا وارد ويحدث مع أفضل حراس المرمى في العالم ، كما اشاد المدير الفني بإجتهاد مصطفى شوبير وقال عنه إنه حارس شاب ونشيط ولديه حماس رائع وحسب المعلومات التي جمعها عنه فأن شوبير يدافع عن عرينه بشكل رائع حينما يحصل على فرصة.