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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية .. اطلاق إنذار مبكر في محافظات الرياض ونجران ووادي الدواسر

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة الرياض ونجران ووادي الدواسر للتحذير من خطر.

وبعد دقائق معدودة عاد الدفاع المدني السعودي ليعلن زوال الخطر عن المحافظات ذاتها .


وكان الدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح وذلك خلال فترة التحذير.

كما شدد على الموجودين خارج المباني ضرورة الدخول إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة حتى زوال الحالة، وتجنب الشائعات وعدم تداول المقاطع المجهولة.


وحذر من تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها، مؤكدًا أن مَن يقوم بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية

السعودية الدفاع المدني السعودي المنصة الوطنية للإنذار المبكر محافظة وادي الدواسر

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