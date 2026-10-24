قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى
سوريا .. سماع صوت انفجار في مدينة حمص
علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟
الدواء فيه سم قاتل .. أوكرانيا تعلن عن إعتقال فتاة متهمة بتسميم الجنود
إعلامي يكشف كواليس حضور الخطيب ومتابعته لمران الأهلي
سعر الدولار في البنوك الآن
متحدث الوزراء: لا تخفيف لأحمال الكهرباء أو زيادة في أسعار الطاقة قريبا
أسعار شيري أريزو 6 برو 2026 في السعودية
نائب محافظ مطروح: تعزيز موارد صندوق النظافة ودعم منظومة المخلفات
بعد خروج صن داونز..فرج عامر: كرة القدم والحياة لا تعرفان الضمانات
ترامب يلغي الرسوم الجمركية المفروضة على ​بعض منتجات الكندية
9 أيام من الإبداع ..محافظ البحر الأحمر يشهد ختام مهرجان الجونة السينمائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لون البول بيتغير؟.. 5 علامات تكشف احتياجك للفحص الطبي.. شدة الاحمرار الأبرز

لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص
لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص
أسماء عبد الحفيظ

يعد تغير لون البول من العلامات التي قد يلاحظها البعض دون الانتباه إلى دلالاتها الصحية، ففي حين يرتبط تغير اللون أحيانًا بقلة شرب الماء أو تناول بعض الأطعمة والفيتامينات، قد يكون في حالات أخرى مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى الفحص، خاصة إذا استمر التغير أو صاحبه ألم أو حرقان أثناء التبول.

لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص

ويختلف لون البول الطبيعي من الأصفر الفاتح إلى الأصفر الداكن نسبيًا، وفقًا لكمية السوائل التي يحصل عليها الجسم، لكن ظهور ألوان غير معتادة أو تغير مظهر البول بصورة مستمرة يستدعي الانتباه وعدم تجاهل الأعراض المصاحبة.

ما أسباب تغير لون البول؟

يمكن أن يتغير لون البول لأسباب متعددة، منها الجفاف وتناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية، كما قد يرتبط ببعض مشكلات المسالك البولية أو الكلى أو الكبد. لذلك لا يمكن الاعتماد على اللون وحده لتشخيص الإصابة بمرض معين، وإنما يجب تقييم الأعراض وإجراء الفحوصات المناسبة عند الحاجة.

علامات في لون البول تستدعي الفحص

علامات في لون البول تستدعي الفحص

1. البول الأصفر الداكن

قد يشير اللون الأصفر الداكن إلى عدم الحصول على كمية كافية من السوائل، خاصة عند ملاحظة قلة شرب الماء أو زيادة التعرق. وإذا عاد اللون إلى طبيعته مع تناول السوائل المناسبة، فقد يكون السبب مرتبطًا بالجفاف.

أما استمرار اللون الداكن رغم الاهتمام بالترطيب، فيستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب.

2. البول الأحمر أو الوردي

قد يظهر البول باللون الأحمر أو الوردي نتيجة تناول بعض الأطعمة، مثل البنجر، أو بسبب وجود دم في البول، وهو ما قد يرتبط بالتهابات المسالك البولية أو حصوات الكلى أو مشكلات أخرى في الجهاز البولي.

ولا ينبغي تجاهل ظهور الدم في البول حتى إذا حدث مرة واحدة أو لم يصاحبه ألم، بل يجب طلب التقييم الطبي لتحديد السبب.

3. البول البني أو بلون الشاي

قد يرتبط البول البني الداكن بالجفاف الشديد أو بعض الأدوية، لكنه قد يشير أيضًا إلى اضطرابات في الكبد أو الكلى أو مشكلات أخرى تحتاج إلى التقييم الطبي.

ويزداد الاهتمام بهذه العلامة إذا صاحبها اصفرار الجلد أو بياض العينين أو تغير لون البراز إلى لون فاتح.

4. البول العكر أو الغائم

قد ينتج تغير مظهر البول إلى اللون العكر عن وجود أملاح أو بلورات، لكنه قد يرتبط أيضًا بالتهابات المسالك البولية، خاصة إذا صاحبه حرقان أثناء التبول أو كثرة الحاجة إلى دخول الحمام أو رائحة غير معتادة.

وفي هذه الحالة، قد يطلب الطبيب تحليل البول، وربما مزرعة بول إذا اشتبه في وجود عدوى.

5. البول الرغوي بصورة متكررة

ظهور بعض الفقاعات عند التبول قد يكون أمرًا طبيعيًا، لكن استمرار الرغوة أو ظهورها بكثرة قد يشير إلى وجود بروتين في البول، وهو ما قد يرتبط بمشكلات في الكلى.

ولا يعني البول الرغوي وحده وجود مرض كلوي، لكن تكراره يستدعي إجراء تحليل للبول، وقد يحتاج الأمر إلى قياس نسبة الألبومين إلى الكرياتينين في البول وفقًا لتقييم الطبيب.

متى يجب زيارة الطبيب؟

هناك مجموعة من العلامات التي تستدعي عدم تأجيل التقييم الطبي، أبرزها:

ظهور دم في البول، حتى لو لم يتكرر.

استمرار تغير اللون دون سبب واضح.

ظهور البول باللون البني الداكن أو بلون الشاي.

وجود حرقان أو ألم أثناء التبول.

ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بألم في الجانب أو الظهر مع أعراض بولية.

استمرار الرغوة بكثرة أو ملاحظة انخفاض واضح في كمية البول.

وقد يوصي الطبيب بإجراء تحليل للبول، أو تحاليل وظائف الكلى، أو فحوصات أخرى بحسب الأعراض والتاريخ الصحي.

كيف تحافظين على صحة الكلى؟

يساعد شرب الماء بانتظام وفقًا لاحتياجات الجسم وتجنب الجفاف على الحفاظ على الترطيب المناسب، مع ضرورة عدم الإفراط في شرب السوائل دون داعٍ، خاصة لدى الأشخاص الذين أوصى أطباؤهم بتقييدها.

كما يُنصح بعدم تناول المضادات الحيوية أو الأدوية من دون استشارة طبية، ومتابعة ضغط الدم ومستويات السكر، وإجراء الفحوصات التي يوصي بها الطبيب عند وجود عوامل خطر للإصابة بأمراض الكلى.

البول لون البول بيتغير علامات تكشف احتياجك للفحص لون البول بيتغير علامات تكشف احتياجك للفحص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

مبابي ولامين يامال

الكلاسيكو على صفيح ساخن.. أزمات تهدد برشلونة أمام ريال مدريد

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

احتجاجات فرنسا

فرنسا تتأهب.. إغلاق شركات ومعارض كبرى قبل "سبت الغضب"

ترشيحاتنا

عداد مياة

خطوتك الأولى للوحدة الجديدة.. شروط ومستندات تركيب عداد مياه قانوني بدون غرامات

مفردات المرتب إلكترونياً

وانت في البيت| مفردات المرتب إلكترونياً.. مميزات بوابة الموظف لسرعة استخراج المستندات الرسمية

تجديد البطاقات البنكية

تجديد البطاقات البنكية 2026.. الشروط والإجراءات الرسمية وطريقة الاستبدال

بالصور

لون البول بيتغير؟.. 5 علامات تكشف احتياجك للفحص الطبي.. شدة الاحمرار الأبرز

لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص
لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص
لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص

بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية

بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟

عينيك بترف باستمرار؟.. 7 أسباب شائعة منها كثرة استخدام الهاتف والكمبيوتر

عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد