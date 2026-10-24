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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أذكار بعد الصلاة المفروضة.. اعرف فضلها العظيم وأثرها في طمأنينة القلوب

أذكار بعد الصلاة
أذكار بعد الصلاة
أحمد سعيد

حثت السنة النبوية المطهرة على قراءة أذكار بعد الصلاة المفروضة فهي تحظى بمكانة عظيمة في السنة النبوية المطهرة، حيث يفضل للمسلم الالتزام بها والداومة عليها لما تحمله من أجر وثواب مضاعف، ويعد الوقت بعد الصلاة من الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء ونيل المغفرة، كما أن المداومة على الأذكار سنة مستحبة وفي السطور التالية نعرض أفضل الأذكار بعد الصلاة.

ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟

وفي السياق، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بعد الصلاة أن نقرأ ما يلي:

  • قراءة آية الكرسي
  • يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبّر ثلاثًا وثلاثين، ثم نختم بقول "لا إله إلا الله"
  • والسلام على النبي والصلاة عليه
  • الدعاء

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن ختام الصلاة بهذه الأذكار فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والدعاء بما يشاء العبد، لأن المصلي يكون في أقرب حالاته إلى الله سبحانه وتعالى بعد أداء الفريضة، فيستغل تلك اللحظة للتقرب بالدعاء وطلب الخير والبركة.

دعاء بعد الصلاة

1. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أن توسع رزقي وتقضي ديني.

2. اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق طالبي رزقك، وأستعطف شرار خلقك، وأبتلي بحمد من أعطاني، وأفتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله وليّ العطاء والمنع، إنك على كل شيء قدير.

3. يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، أسألك فيض من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، بيدك الأمر كله، ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم.

4. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين.

5. اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي.

6. اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون.

7. رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

8. الحمد لله الذي ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا.

9. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه.

10. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربّ اجعلني من عبادك المخلصين، ووالدي والمسلمين والمسلمات، ربي اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا، وأغننا في الدين والدنيا والآخرة، أنا وكل من قال اللهم آمين يا رب العالمين.

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