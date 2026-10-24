قنبلة يدوية تثير الذعر في حمص السورية

كشفت قناة الإخبارية السورية عن أن الانفجار الذي سُمع قبل قليل في مدينة حمص ناجم عن إلقاء شخص مجهول قنبلة يدوية في حي الأرمن دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وفي سياق أخر ؛ أعلنت قيادة الجيش اللبناني إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر حربية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة أكروم الحدودية بعكار، وذلك في إطار جهود مراقبة الحدود اللبنانية – السورية وضبطها.



وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أن وحدات أخرى أوقفت شخصين مطلوبين في منطقتي الرويمة بعكار وبلدة عرسال ببعلبك، لقيامهما بأعمال تهريب.

وأضافت أن وحدة أخرى دهمت منازل مطلوبين في منطقة وادي خالد بعكار، وأوقفت ثلاثة أشخاص مطلوبين لارتكابهم جرائم التعرض لأحد العسكريين بالضرب، وإطلاق النار، وفرض إتاوات مالية على المواطنين تحت التهديد.

وأشارت إلى ضبط أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، بحوزة الموقوفين.

وأكدت قيادة الجيش أنه جرى تسليم المضبوطات، وبدأ التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.