ورشة عمل بعنوان «الزراعة الحافظة واستدامة الإنتاج الزراعي» في حماة بـ سوريا

عقدت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، بالتعاون مع مديرية زراعة حماة ومنظمة العمل ضد الجوع، ورشة عمل بعنوان «الزراعة الحافظة واستدامة الإنتاج الزراعي»، في مبنى محافظة حماة بسوريا؛ بهدف استعراض نتائج تطبيق نظام الزراعة الحافظة ودوره في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام لمنظمة «أكساد»، أهمية التوسع في تطبيق نظام الزراعة الحافظة، لما له من دور في تحسين خصوبة التربة وترشيد استخدام المياه وخفض تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى مواصلة المنظمة جهودها لنقل التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح أن المشروع المنفذ بالتعاون مع مديرية زراعة حماة ومنظمة العمل ضد الجوع شمل أكثر من ألفي دونم، حيث أظهرت النتائج انخفاض تكاليف الإنتاج بنسبة 30% وزيادة صافي الأرباح بنحو 20%، ولا سيما خلال السنوات الجافة.

بدوره أكد الدكتور مصطفى زكية، معاون وزير الزراعة السوري، أهمية إدخال التقنيات الزراعية الحديثة وتطوير أساليب الإنتاج في سورية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به منظمة «أكساد» في نقل الخبرات والتقنيات الزراعية وتطبيقها ميدانياً، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءته وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.

وتناولت الورشة نتائج التجارب الحقلية لنظام الزراعة الحافظة، واستعرضت قصص نجاح المزارعين المستفيدين، إلى جانب مناقشة آفاق التوسع في تطبيق هذا النظام، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.