قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري يطالب الكهرباء بتوضيح تكلفة تغيير العدادات القديمة بعد 10 سنوات
أقواها 5.5 درجة.. هزات أرضية قبالة سواحل صقلية وإخلاء المدارس
لن يفلتوا من العقاب.. رئيس وزراء الأردن يتوعد المتورطين في هجوم كنيسة الكرك
شيرين رضا: اللي مش عاجبه فستاني ما يتفرجش.. دي قلة أدب مش نقد
مصطفى بكري: مصر تواجه مخاطر من كل الاتجاهات.. والإعلام مطالب بالتصدي للشائعات
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي.. ويدينان الاعتداءات على السعودية
الحكومة: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف ملفات تهم المواطنين
مصر تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
مصطفى بكري: ننتظر قرارات مهمة من الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يضع المصريين أمام الحقيقة في منتدى مصر 2026
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يصارح المصريين بحجم التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة
وزير خارجية إيران: بزشكيان يزور روسيا الأسبوع المقبل للقاء بوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ورشة عمل بعنوان «الزراعة الحافظة واستدامة الإنتاج الزراعي» في حماة بـ سوريا

ورشة عمل
ورشة عمل
أ ش أ

عقدت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، بالتعاون مع مديرية زراعة حماة ومنظمة العمل ضد الجوع، ورشة عمل بعنوان «الزراعة الحافظة واستدامة الإنتاج الزراعي»، في مبنى محافظة حماة بسوريا؛ بهدف استعراض نتائج تطبيق نظام الزراعة الحافظة ودوره في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام لمنظمة «أكساد»، أهمية التوسع في تطبيق نظام الزراعة الحافظة، لما له من دور في تحسين خصوبة التربة وترشيد استخدام المياه وخفض تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى مواصلة المنظمة جهودها لنقل التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح أن المشروع المنفذ بالتعاون مع مديرية زراعة حماة ومنظمة العمل ضد الجوع شمل أكثر من ألفي دونم، حيث أظهرت النتائج انخفاض تكاليف الإنتاج بنسبة 30% وزيادة صافي الأرباح بنحو 20%، ولا سيما خلال السنوات الجافة.

بدوره أكد الدكتور مصطفى زكية، معاون وزير الزراعة السوري، أهمية إدخال التقنيات الزراعية الحديثة وتطوير أساليب الإنتاج في سورية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به منظمة «أكساد» في نقل الخبرات والتقنيات الزراعية وتطبيقها ميدانياً، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءته وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.

وتناولت الورشة نتائج التجارب الحقلية لنظام الزراعة الحافظة، واستعرضت قصص نجاح المزارعين المستفيدين، إلى جانب مناقشة آفاق التوسع في تطبيق هذا النظام، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة أكساد مديرية زراعة حماة ومنظمة العمل ضد الجوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

أليكسيس ماك أليستر

أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

إمام عاشور

«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟

سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك

بالصور

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بإطلالة سوداء أنيقة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بفستان سهرة أخضر زمردي.. نيللي كريم تتألق على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

كارولين عزمي تتألق بفستان أسود طويل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي | شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد