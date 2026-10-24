قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبادرات بيئية أمام منتدى مصر 2026 لتعزيز المساحات الخضراء وتحويل المخلفات إلى منتجات اقتصادية
جدولة الرسائل في واتساب .. ميزة طال انتظارها لمستخدمي الآيفون
أذكار بعد الصلاة المفروضة.. اعرف فضلها العظيم وأثرها في طمأنينة القلوب
طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية
قنبلة يدوية تثير الذعر في حمص السورية
السعودية .. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية
هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى
سوريا .. سماع صوت انفجار في مدينة حمص
علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟
الدواء فيه سم قاتل .. أوكرانيا تعلن عن إعتقال فتاة متهمة بتسميم الجنود
إعلامي يكشف كواليس حضور الخطيب ومتابعته لمران الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية
طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية
أسماء عبد الحفيظ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل خضار بالبطاطا بوصفة سهلة ومغذية يمكن تقديمها على الغداء أو العشاء، خاصة مع الرغبة في تحضير وجبة مختلفة باستخدام الخضراوات المتوفرة في المنزل. وتتميز هذه الوصفة بمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها، كما يمكن إضافة مجموعة متنوعة من الخضراوات والتوابل للحصول على طبق غني بالنكهات.

مكونات الخضار بالبطاطا

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية
  • حبتان من البطاطا متوسطة الحجم.
  • حبتان من البطاطس.
  • حبة كوسة.
  • حبة جزر.
  • حبة فلفل ألوان أو فلفل أخضر.
  • بصلة متوسطة مقطعة شرائح.
  • حبتان من الطماطم.
  • ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.
  • فصان من الثوم المفروم.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
  • نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
  • رشة زعتر أو روزماري حسب الرغبة.
  • ربع كوب من الماء أو مرقة الخضار.

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن

  • اغسلي البطاطا والبطاطس والكوسة والجزر والفلفل جيدًا، ثم قطعيها إلى مكعبات أو شرائح متوسطة الحجم.
  • قطعي الطماطم والبصل، واخلطيهما مع الثوم المفروم في وعاء مناسب.
  • أضيفي البطاطا وباقي الخضراوات، ثم ضعي الزيت والملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والزعتر.
  • قلبي المكونات جيدًا حتى تتوزع التوابل والزيت على الخضراوات بالكامل.
  • ضعي الخليط في صينية فرن، ثم أضيفي ربع كوب من الماء أو مرقة الخضار.
  • غطي الصينية بورق الفويل، وأدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، مع متابعة نضج الخضراوات.
  • أزيلي ورق الفويل خلال آخر 10 دقائق حتى تتحمر الخضراوات ويصبح لونها ذهبيًا شهيًا.
  • اختبري نضج البطاطا والبطاطس باستخدام شوكة، ثم قدمي الطبق ساخنًا.

أسرار نجاح الخضار بالبطاطا

  • قطعي الخضراوات إلى أحجام متقاربة لضمان نضجها بالتساوي.
  • لا تكثري من الماء حتى لا تتحول الخضراوات إلى قوام طري أكثر من اللازم.
  • أضيفي قليلًا من عصير الليمون بعد التسوية للحصول على مذاق منعش.
  • يمكنك إضافة البروكلي أو الفاصوليا الخضراء أو الباذنجان حسب المتاح في المنزل.

طريقة تقديم الخضار بالبطاطا

  • يمكن تقديم الخضار بالبطاطا مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، كما يمكن تناوله بجانب الدجاج المشوي أو السمك. ولتحضير وجبة نباتية متكاملة، يمكن إضافة الحمص المسلوق إلى الصينية لزيادة محتواها من البروتين والألياف.
  • وتعد هذه الوصفة من الخيارات المناسبة لتنويع الوجبات اليومية، إذ تجمع بين مذاق البطاطا الحلوة والخضراوات المختلفة في طبق واحد سهل التحضير.
خضار بالبطاطا طريقة عمل خضار بالبطاطا طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن الخضراوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

مبابي ولامين يامال

الكلاسيكو على صفيح ساخن.. أزمات تهدد برشلونة أمام ريال مدريد

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

احتجاجات فرنسا

فرنسا تتأهب.. إغلاق شركات ومعارض كبرى قبل "سبت الغضب"

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

أكسيوس : إيران تكثفت جهودها لاستهداف دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين

ترامب

ترامب يطلب من إيلون ماسك إنهاء تباطؤ «ستارلينك» في أوكرانيا

وزيرا خارجيتي السعودية وباكستان

وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان علاقات التعاون والمستجدات الإقليمية

بالصور

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية
طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية
طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية

لون البول بيتغير؟.. 5 علامات تكشف احتياجك للفحص الطبي.. شدة الاحمرار الأبرز

لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص
لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص
لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص

بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية

بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟

عينيك بترف باستمرار؟.. 7 أسباب شائعة منها كثرة استخدام الهاتف والكمبيوتر

عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد