تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل خضار بالبطاطا بوصفة سهلة ومغذية يمكن تقديمها على الغداء أو العشاء، خاصة مع الرغبة في تحضير وجبة مختلفة باستخدام الخضراوات المتوفرة في المنزل. وتتميز هذه الوصفة بمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها، كما يمكن إضافة مجموعة متنوعة من الخضراوات والتوابل للحصول على طبق غني بالنكهات.

مكونات الخضار بالبطاطا

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية

حبتان من البطاطا متوسطة الحجم.

حبتان من البطاطس.

حبة كوسة.

حبة جزر.

حبة فلفل ألوان أو فلفل أخضر.

بصلة متوسطة مقطعة شرائح.

حبتان من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

فصان من الثوم المفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة زعتر أو روزماري حسب الرغبة.

ربع كوب من الماء أو مرقة الخضار.

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن

اغسلي البطاطا والبطاطس والكوسة والجزر والفلفل جيدًا، ثم قطعيها إلى مكعبات أو شرائح متوسطة الحجم.

قطعي الطماطم والبصل، واخلطيهما مع الثوم المفروم في وعاء مناسب.

أضيفي البطاطا وباقي الخضراوات، ثم ضعي الزيت والملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والزعتر.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتوزع التوابل والزيت على الخضراوات بالكامل.

ضعي الخليط في صينية فرن، ثم أضيفي ربع كوب من الماء أو مرقة الخضار.

غطي الصينية بورق الفويل، وأدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، مع متابعة نضج الخضراوات.

أزيلي ورق الفويل خلال آخر 10 دقائق حتى تتحمر الخضراوات ويصبح لونها ذهبيًا شهيًا.

اختبري نضج البطاطا والبطاطس باستخدام شوكة، ثم قدمي الطبق ساخنًا.

أسرار نجاح الخضار بالبطاطا

قطعي الخضراوات إلى أحجام متقاربة لضمان نضجها بالتساوي.

لا تكثري من الماء حتى لا تتحول الخضراوات إلى قوام طري أكثر من اللازم.

أضيفي قليلًا من عصير الليمون بعد التسوية للحصول على مذاق منعش.

يمكنك إضافة البروكلي أو الفاصوليا الخضراء أو الباذنجان حسب المتاح في المنزل.

طريقة تقديم الخضار بالبطاطا