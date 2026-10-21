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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية.. سر الطعم البيتي المميز

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
أسماء عبد الحفيظ

تعد طريقة عمل السبانخ من الوصفات المصرية الشهيرة التي تحرص كثير من الأمهات على تحضيرها في فصل الشتاء، فهي وجبة مغذية يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، كما يمكن إعدادها باللحم أو بدونه حسب الرغبة.

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية 

وتتميز السبانخ بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في المنزل، ويمكن الحصول على طعم شهي من خلال ضبط كمية الصلصة والثوم والكزبرة، مع عدم المبالغة في مدة الطهي حتى تحتفظ السبانخ بقوامها المناسب، للشيف سارة الحافظ.

مكونات عمل السبانخ بالطريقة المصرية

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية 
  • كيلو سبانخ طازجة.
  • بصلة متوسطة مفرومة.
  • 4 فصوص ثوم مفروم.
  • كوب عصير طماطم.
  • ملعقة كبيرة صلصة طماطم حسب الرغبة.
  • ملعقة كبيرة زيت أو سمن.
  • ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • كوب مرق أو ماء، حسب الحاجة.
  • نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة، حسب الرغبة.

طريقة عمل السبانخ خطوة بخطوة

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية 
  • تنظيف السبانخ: اغسلي السبانخ جيدًا تحت الماء الجاري لإزالة الأتربة، ثم قطعي الأوراق والسيقان الطرية إلى قطع صغيرة، واتركيها جانبًا لتصفية الماء الزائد.
  • تحضير الصلصة: ضعي الزيت أو السمن في حلة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.
  • إضافة الطماطم: أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم، وقلبي المكونات واتركيها حتى تتسبك ويقل الماء الزائد منها.
  • إضافة السبانخ: ضعي السبانخ المقطعة فوق الصلصة، وقلبيها برفق حتى تذبل ويقل حجمها.
  • ضبط القوام: أضيفي المرق أو الماء تدريجيًا حسب القوام المطلوب، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود واتركي الخليط على نار هادئة حتى تنضج السبانخ.
  • تحضير التقلية: في مقلاة صغيرة، سخني قليلًا من الزيت أو السمن، ثم أضيفي الثوم المفروم والكزبرة الجافة، وقلبي حتى تظهر رائحة الثوم دون أن يحترق.
  • إضافة التقلية: ضعي خليط الثوم والكزبرة على السبانخ، وأضيفي الكزبرة الخضراء إذا رغبتِ، ثم اتركيها دقائق قليلة حتى تمتزج النكهات.
  • التقديم: قدمي السبانخ ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، ويمكن تقديمها بجانب اللحم أو الدجاج.

سر نجاح السبانخ الخضراء

  • اغسلي السبانخ جيدًا قبل التقطيع حتى تتخلصي من الأتربة العالقة بالأوراق.
  • لا تضيفي كمية كبيرة من الماء في البداية، لأن السبانخ تطلق بعض السوائل أثناء الطهي.
  • اتركي صلصة الطماطم تتسبك جيدًا قبل إضافة السبانخ للحصول على طعم غني.
  • أضيفي تقلية الثوم والكزبرة قرب نهاية الطهي حتى تحتفظ برائحتها المميزة.
  • تجنبي إطالة مدة الطهي أكثر من اللازم حتى لا يتحول قوام السبانخ إلى عجينة.

طريقة عمل السبانخ باللحمة

  • يمكن تحضير السبانخ باللحم من خلال سلق قطع اللحم أولًا مع البصل والحبهان وورق اللورا حتى تنضج، ثم استخدام جزء من المرق في تسوية السبانخ.
  • بعد تحضير صلصة الطماطم وإضافة السبانخ، ضعي قطع اللحم المسلوقة واتركي المكونات على نار هادئة حتى تتجانس النكهات. ويمكن تقديم الطبق مع الأرز الأبيض للحصول على وجبة متكاملة.

فوائد السبانخ الصحية

  • تحتوي السبانخ على الحديد والفولات وفيتامين ك، إلى جانب الألياف ومركبات نباتية مفيدة. ولتحسين الاستفادة من الحديد الموجود في الأطعمة النباتية، يمكن تقديم السبانخ مع مصدر لفيتامين ج، مثل السلطة التي تحتوي على الليمون والفلفل الملون.
  • وتظل طريقة عمل السبانخ من الوصفات المنزلية البسيطة التي تجمع بين الطعم المصري الأصيل والقيمة الغذائية، كما يمكن تعديل مكوناتها لتناسب تفضيلات الأسرة.
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