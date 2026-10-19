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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وتساعد على حماية القلب

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
رنا عصمت

الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والجرجير والخس والكرنب الأجعد، من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، إذ تحتوي على الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات متعددة، إلى جانب مركبات طبيعية يجري بحث تأثيرها في صحة القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لموقع Harvard Health Publishing، تحتوي بعض الخضراوات الورقية على النترات الطبيعية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، ما قد يساهم في تحسين تدفق الدم.

كيف تدعم الخضراوات الورقية صحة القلب؟

تتميز الخضراوات الورقية باحتوائها على مجموعة من العناصر التي تدخل في تنظيم ضغط الدم ووظائف الأوعية الدموية. فالبوتاسيوم يساعد الجسم على تنظيم توازن الصوديوم والسوائل، بينما يساهم المغنيسيوم في أداء العضلات والأعصاب وظائفها بصورة طبيعية.

كما تشير دراسات رصدية إلى وجود ارتباط بين تناول كميات أكبر من الخضراوات الغنية بالنترات وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لكن هذا الارتباط لا يثبت وحده أن تناول الخضراوات الورقية يمنع الإصابة بهذه الأمراض، كما أن نتائج الدراسات المتعلقة بتأثير النترات الغذائية على ضغط الدم ليست متطابقة.

الألياف ودورها في صحة الجهاز الهضمي

تساعد الألياف الموجودة في الخضراوات الورقية على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تدعم نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. ويساهم تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي متنوع في تحسين جودة التغذية وزيادة الشعور بالشبع.

فوائد مهمة لصحة العظام

توفر بعض الخضراوات الورقية فيتامين K، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تخثر الدم الطبيعي ويساهم في صحة العظام. كما تحتوي أنواع منها على الكالسيوم، لكن مقدار امتصاصه يختلف من نوع لآخر؛ فالسبانخ، على سبيل المثال، تحتوي على الأوكسالات التي تقلل امتصاص جزء كبير من الكالسيوم الموجود فيها.

ما أفضل طريقة لتناولها؟

يمكن إضافة الجرجير والخس إلى السلطات، وطهي السبانخ والكرنب مع الوجبات، مع التنويع بين الخضراوات المختلفة للحصول على مجموعة أوسع من العناصر الغذائية. ويُفضل غسلها جيدًا تحت الماء الجاري قبل تناولها، وعدم الإفراط في إضافة الملح أو الصلصات الغنية بالدهون.

الخضراوات الورقية فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب الخضروات الورقية فوايد الخضروات الوراقية السبانخ

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الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وتساعد على حماية القلب

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
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