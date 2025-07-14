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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اختبارات القدرات 2025.. أخر موعد للتسجيل إلكترونيًا وخطوات وطريقة سداد الرسوم

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
خالد يوسف

في ظل استمرار تسجيل اختبارات القدرات 2025، بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي تمهّد لانطلاق مراحل تنسيق القبول بالجامعات المصرية، حيث سيتم لاحقًا تحديد الجدول الزمني الكامل لبداية كل مرحلة من مراحل التنسيق، حيث تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وذلك حتى الخميس الموافق 24 يوليو 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.


خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2025

أوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الطلاب يمكنهم تسجيل رغباتهم إلكترونيًا عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

- إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

- التأكد من صحة البيانات الشخصية الظاهرة على الشاشة.

- اختيار نوع اختبارات القدرات المتاحة له وفقًا لشعبته الدراسية.

- تحديد الكليات والأماكن التي يرغب في أداء الاختبارات بها.

- سداد رسوم الاختبارات إلكترونيًا لإتمام الحجز.


طرق سداد رسوم اختبارات القدرات 2025

أكدت وزارة التعليم العالي أن سداد رسوم اختبارات القدرات 2025 يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق، من خلال:

- بطاقات الدفع المسبق.

- بطاقات الائتمان البنكية.

- منافذ التحصيل المعتمدة مثل “فوري” و”أمان” وغيرها.

وشددت الوزارة على أن أي وسيلة دفع خارج هذه القنوات لن يُعتد بها، كما لا يتم تحديد موعد أداء الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

بعد السداد، يتلقى الطالب رسالة نصية على هاتفه تتضمن تفاصيل موعد ونوع الاختبار.


الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات

يشترط اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بعدد من الكليات، من بينها:

- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

- كليات الفنون التطبيقية في جامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور.

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان.

- كليتا التربية الفنية بالزمالك (حلوان) والمنيا.

- كليات علوم الرياضة (وتستمر اختبارات قدراتها لمدة ثلاثة أيام متتالية).

بعد التسجيل.. ماذا يفعل الطالب؟

عقب الانتهاء من التسجيل وسداد الرسوم، يجب على الطالب:

- طباعة إيصال التسجيل من الموقع.

- مراجعة بياناته الشخصية جيدًا.

- الالتزام بالحضور في الموعد والمكان المحدد لأداء الاختبارات.

- متابعة الموقع الرسمي لأي تحديثات تتعلق بالاختبارات أو النتائج.

اختبارات القدرات 2025 أخر موعد للتسجيل إلكترونيًا خطوات وطريقة سداد الرسوم مراحل تنسيق القبول بالجامعات

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